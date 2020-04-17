Страстная пятница: традиции и запреты

У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.
Последняя пятница Великого поста посвящена воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса Христа
Согласно Евангелию, в этот день, был распят Спаситель рода человеческого, принявший мученическую смерть на кресте в искупление людских грехов.
Поэтому Страстная пятница посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию Его тела с креста и погребении.
В Великую Пятницу в церкви совершают три богослужения. Утром служат Часы, за которыми вновь читают Евангелие о Страстях Христовых, в середине дня совершают вечерню с чином Выноса Плащаницы, а вечером – утреню Великой Субботы (сутки по церковному календарю начинаются с вечера) с чином погребения Плащаницы.
Верующие люди в этот день соблюдают строгий пост, не потребляя пищи до окончания чина выноса Плащаницы, потом можно есть хлеб и воду.
Народные приметы
Запрещено в Страстную Пятницу петь и веселиться. Говорят, тот, кто смеется в пятницу, проплачет круглый год.
Буханка хлеба, испеченная в Страстную Пятницу, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет.
В Страстную Пятницу ни в коем случае нельзя протыкать землю железом; того, кто это сделает, постигнет беда.
Если вы вытерпите жажду в Страстную Пятницу, никакое питье не принесет вам вреда целый год.
Кольца, освященные в Страстную Пятницу, защищают того, кто их носит, от всех болезней.
Пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной Пятницы до следующей, предупреждает коклюш.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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