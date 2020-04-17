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17.04.2020  07:44   

Страстная пятница: традиции и запреты

У православных сегодня самый строгий день Великого поста – Страстная пятница.


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Последняя пятница Великого поста посвящена воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса Христа

Согласно Евангелию, в этот день, был распят Спаситель рода человеческого, принявший мученическую смерть на кресте в искупление людских грехов.

Поэтому Страстная пятница посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию Его тела с креста и погребении.

В Великую Пятницу в церкви совершают три богослужения. Утром служат Часы, за которыми вновь читают Евангелие о Страстях Христовых, в середине дня совершают вечерню с чином Выноса Плащаницы, а вечером – утреню Великой Субботы (сутки по церковному календарю начинаются с вечера) с чином погребения Плащаницы.

Верующие люди в этот день соблюдают строгий пост, не потребляя пищи до окончания чина выноса Плащаницы, потом можно есть хлеб и воду.

Народные приметы

Запрещено в Страстную Пятницу петь и веселиться. Говорят, тот, кто смеется в пятницу, проплачет круглый год.

Буханка хлеба, испеченная в Страстную Пятницу, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет.

В Страстную Пятницу ни в коем случае нельзя протыкать землю железом; того, кто это сделает, постигнет беда.

Если вы вытерпите жажду в Страстную Пятницу, никакое питье не принесет вам вреда целый год.

Кольца, освященные в Страстную Пятницу, защищают того, кто их носит, от всех болезней.

Пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной Пятницы до следующей, предупреждает коклюш.

Тэги:  пост, страстная пятница, приметы, традиции, запреты
 
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