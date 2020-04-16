Впечатление хорошее: согласившиеся на обсервацию рассказали об условиях

По официальным данным, 15 апреля на обсервацию согласились 10 человек. Их отвезли в санаторий "Роща" в Песочине.
Напомним, со среды, 15 апреля, на границе заработали новые правила. Все, кто пересекает границу пешим ходом, должны на две недели отправиться в обсервацию. На отказавшихся правоохранители оформляют протокол, который предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Наложение штрафа будет позже решаться судебным порядком.
Со слов людей которых отвезли на обсервацию в санаторий "Роща", они попали на курорт, сообщил телеграм-канал Таможня Гоптовка.
«Многоэтажное здание, номер на двоих. В номере есть холодильник, телевизор, душевая и туалет. Вода горячая и холодная тоже есть. Хороший ремонт, картины на стенах… Измеряли температуру при поселении. Оставили градусник для дальнейшего контроля температуры. Так как персонал сегодня тоже первый день, все суетятся и толком не поймут что делать. На улицу выходить нельзя. Только на балкон. Отопление включено, тепло и уютно. Сказали, что ужин будет сегодня, а в дальнейшем обещают трёхразовое питание. В общем, впечатление сложилось хорошее.
Врач сказал, хорошо что они согласились поехать. Если вдруг кто и заболеет короновирусом, то их будут лечить бесплатно (за счёт государства). А те кто уехал на самоизоляцию, будут лечиться за свой счёт», – сообщили в паблике.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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