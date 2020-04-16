16.04.2020 08:20

В Харьковском ботаническом саду цветут тюльпаны, форзиции и магнолии (ВИДЕО)

В старейшем ботаническом саду Украины, харьковском, которому в 2020-м исполнится 216 лет, расцвела коллекция тюльпанов и других луковичных растений.



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К сожалению, в этом году, харьковчане не смогут полюбоваться красотой этих цветов, так как во время всеукраинского карантина действует ограничение на посещение таких мест, как и ботанический сад в частности.



Мы попробуем приблизить эту красоту хотя бы на экранах. Главное – представить, что вы не дома, а вот здесь, рядом с нами. Ну что, начинаем нашу экскурсию.



Татьяна Орлова, заведующая отделом цветочно-декоративных растений ботанического сада ХНУ им. М. Каразина:

В нашем саду большая коллекция тюльпанов, больше 330 сортов у нас. Ну и видов около 50. В этом году коллекция перезимовала неплохо, но цветение из-за того, что холодная погода достаточно - цветение растянуто. Т.е. тюльпаны цветут, как им и положено, по группам. Есть у нас ранние тюльпаны, поздние, есть средние. Тюльпаны у нас представлены всех классов и групп какие сейчас существуют, от ранних Дарвиновых, простых, до махровых, зелёноцветковых тюльпанов Рембранта. Все группы. И цвета как вы видите - белые, красные, сиреневые, почти чёрные, т.е. тёмно-бордовые, это те, что называются чёрными. Т.е. коллекция у нас очень обширная.



Также, добавляет Татьяна Орлова, на некоторых полянах ботанического сада уже начали цвести и другие растения. Некоторые из них раскрыли свои бутоны чуть раньше привычного времени.



Татьяна Орлова, заведующая отделом цветочно-декоративных растений ботанического сада ХНУ им. М. Каразина?

Уже цветут Юноны, жёлтые цветки, это Юнона Бухарская и цветут разные виды Рябчиков. Рябчик шахматный, Рябчик Императорский и другие. Кроме того уже начали цвести и многолетники такие как Сон-трава, различные виды Крупок, даже цветёт Флокс Шиловидный, который где-то цветёт к 1 мая. И мы видим начинает цвести Багряник Канадский, очень интересное растение у которого ещё нет листьев, но уже формируются бутоны лиловых или сиреневых цветков, которые расположены пучками по 6-7 штук.



На другой локации Ботанического сада, что на Клочковской, цветут магнолии. В природе они растут в лесах и по берегам рек от Гималаев до Японии, Малайзии, от Юго-Восточных штатов США в Бразилию. Они отличаются цветами. Есть в форме бокала. А есть магнолии звездчатые, в которых цветок похож на звездочку. Цветовой гамме тоже нет предела.



Ольга Трофименко, инженер Харьковского ботанического сада ХНУ им. М. Каразина:

Есть белые, розовые, более тёмно розовые, малиновые, жёлтые очень декоративные. У нас появились магнолии с махровыми цветками, такие сорта. Есть у нас около 8 видов магнолий - это Звездчатая, Кобус, Трёхлепестковая, Оголённая. И большое количество сортов, более 40 разных сортов. Пополняется постоянно коллекция, в прошлом году было высажено 8 сортов. В этом году уже 4 новых сорта высажено. Сроки цветения различаются у магнолий. Есть такие сорта, которые уже отцели, есть, которые сейчас в самом пике цветения, а есть которые ещё в бутонах и ещё не начинали. У них только начинает окрашиваться бутон цветков.



Кроме этого вдоль аллей ботанического сада, говорит Ольга Трофименко, цветут желтые магонии, форзиции, белоснежные словно фата невесты спиреи, нежно розовые рододендроны и ярко красный хенамелис японский. И другие растения и декоративные кусты и деревья.



Ольга Трофименко, инженер Харьковского ботанического сада ХНУ им. М. Каразина:

К сожалению, в связи с карантинными мероприятиями, в этом году харьковчанам придётся набраться терпения и ограничить наслаждение природой экранами телевизоров. Потому что ботанический сад закрыт на время карантина и не проводится у нас никаких гуляний и экскурсий, не фотосъёмок. поэтому в следующем году или после окончания карантина какие-то другие растения можно будет увидеть в цветении.



