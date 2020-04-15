15.04.2020 18:10

«Правила еды»: в «Утре с Интером» стартовала новая рубрика-эксперимент о здоровом питании

В программе «Утро с Интером» стартовала новая рубрика о здоровом питании «Правила еды», которая будет выходить каждый четверг.



// inter.ua

Многие из нас задаются вопросом: что и как есть, чтобы оставаться здоровым, особенно в период пандемии коронавируса? Как укрепить иммунитет? Правда ли, что здоровое питание – это дорого? И что делать с еще одной напастью нашего времени – проблемами с желудочно-кишечным трактом и усвоением еды?

Ведущая рубрики Вера Борсук не просто досконально изучит тему и найдет ответы на все вопросы, но и лично примет участие в эксперименте.

Месяц Вера будет питаться так, как прописал ей врач. И вместе со специалистами будет искать ответы на вопросы, которые волнуют многих. Что есть и чего не есть, чтобы не болеть? Стоит ли отказываться от сахара? Почему нужны разгрузочные дни и как правильно их проводить? Почему важно ложиться спать не позже 23 часов? Зачем забывать о «перекусе»? И почему нельзя пить кофе натощак?

«Работа журналиста интересная, насыщенная, но часто непредсказуемая, – говорит Вера Борсук. – Не всегда есть время на еду. Иногда нужно срочно выехать на съемку. Бывает, что съемки – целый день, и тогда я могу вообще ничего не есть. Оказывается, последствия такого питания могут стать приговором для будущего поколения моей семьи! Поразилась словам врача, что системный голод записывается на уровне ДНК и передается по наследству!»

«Правила еды» – это не просто советы по правильному питанию, а действенные рекомендации специалистов, подтвержденные конкретными результатами эксперимента Веры Борсук. Приоткроем занавес: ведущая, готовясь к запуску рубрики, уже похудела на 5 кг, улучшила показатели крови и практически избавилась от панкреатита. И это не все положительные изменения!

Составляя для себя и зрителей правила еды, Вера Борсук встретится с людьми, которые отказались от сахара, мяса и любых продуктов животного происхождения. И с теми, кто не употребляет ничего, кроме фруктов. Почему они это сделали и как чувствуют себя? Ведущая рубрики «Правила еды» намерена разрушить мифы и доказать, что здоровое питание может быть дешевым, вкусным и разнообразным. Оно способно повысить иммунитет и противостоять вирусам. Ведь мы – то, что мы едим.

Не пропустите новую рубрику «Правила еды» – каждый четверг в программе «Утро с Интером».