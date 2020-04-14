14.04.2020 16:59

Бізнесмени подарували харківським лікарням 10 тисяч квітів (ФОТО)

Саджанці для медичних установ Харкова передали сьогодні, 14 квітня, представникам міської ради та медустанов біля одного з квіткових магазинів.



//city.kharkov.ua

До акції «Бізнес проти пандемії» приєдналася харківська компанія «СІВ», яка передала 10 тис. квітів десяти медустановам. Частина лікарень отримає квіти сьогодні, частина, через свою завантаженість, - після Великодня.

Як повідомив керівник фірми «СІВ», видавець газети «Сільський вісник» Сергій Андрєєв, це не перша акція компанії, яка бере участь в озелененні міста. Квіти у лікарні вирішили передати для того, щоб під час пандемії порадувати лікарів, які важко працюють, і пацієнтів, які, на жаль, опинилися у лікарнях. Зараз медустанови отримають холодостійкі рослини, серед яких - нарциси, мускарі, віоли, тюльпани, а у травні - петунії, сальвії, тагетіси та ін. «Вони будуть цвісти, коли ми вже сховаємо наші маски, зможемо вийти і відчути усі барви життя », - сказав Сергій Андрєєв.

Як зазначила заступник головного лікаря Харківської обласної травматологічної лікарні Тетяна Гукова, квіти піднімуть настрій і силу духу не тільки лікарям і пацієнтам, а й усім городянам, які переживають карантин. Адже для того, щоб виростити рослини, потрібно докласти багато сил і любові до справи, яка не залишає байдужим.

Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що і під час пандемії Харків продовжують прикрашати і роблять все, щоб у місті був лад. «У нас немає ні найменшого приводу не зробити так, щоб у Харкові не цвіли квіти. Ми робимо все, щоб люди раділи тому, яке наше місто чудове і гарне, і при цьому могли лікувати, навчати і підтримувати інших людей. Тому одне не повинно виключати іншого», - сказала віце-мер.

Також Світлана Горбунова-Рубан звернулася до харків'ян із проханням залишатися вдома і користовуватися засобами інівідуального захисту.

«Ми повинні витримати цей карантин. Заклик перебувати вдома - не безпідставний. Кажуть, що звичка приходить через три тижні, ми наближаємося до цього терміну і звикаємо носити маски. Вони потрібні, тому що це засіб захисту. Давайте з повагою ставитися до вимог, від яких залежить здоров'я наших сімей і нашого міста, а щоб місто не відчувало себе незатишно, квіти обов'язково будуть на всіх клумбах. Напередодні майбутнього свята Великодня медустанови зроблять все, щоб висадити цей чудовий подарунок на своїх територіях і порадувати всіх, хто там знаходиться. Бережіть себе і будьте здорові», - зазначила заступник міського голови.

Нагадаємо, що під час пандемії харків'яни по-різному допомагають медикам - бізнесмени передали лікарням нові апарати діагностики, працює додаток «ХелпМед», за допомогою якого лікарі можуть знайти водіїв-волонтерів, які готові підвезти їх на роботу.