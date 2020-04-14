14.04.2020 09:06

Как перестать заедать стресс? Советы эксперта «Касается каждого»

«У меня +4 килограмма. А у вас какие итоги карантина?» – социальные сети уже переполнены подобными сообщениями. Четыре недели в самоизоляции – немалый срок, и мы уже видим первые результаты нахождения дома.



// inter.ua

Одни переосмыслили свою жизнь за последние годы. Другие перестроили отношения в семье. Но больше всего в соцсетях можно встретить жалобы людей на лишние килограммы, которые они набрали за время карантина и которые во всех смыслах только утяжелили их состояние.

Эта тема касается практически каждого. Почему в стрессовой ситуации мы переедаем? В чем корень проблемы и как можно ее решить, объясняет психолог Наталья Ломоносова, эксперт ток-шоу «Касается каждого» телеканала «Интер».

«Нужно понимать, что проблема с перееданием возникла, скорее всего, не сейчас, – говорит Наталья Ломоносова. – Хотя общая стрессовая ситуация с неясным будущим и угрозой здоровью и жизни, тревогой за близких могла ее обострить. Дело в том, что мы используем еду не только для того, чтобы получить калории, но, прежде всего, чтобы обрести покой. Это связано с периодом детства, когда мама нас кормила. Детство прошло, а ощущение получения тепла и любви одновременно вместе с едой – осталось. В списке веществ, от которых человек может зависеть, еда стоит на первом месте. Мы не можем полностью отказаться от еды, как от никотина или алкоголя. Мы должны есть, чтобы жить».

Давайте разберемся с отношением к еде. Почему мы поглощаем пищу сверх нормы?

Чтобы скоротать время. На карантине ваша жизнь стала менее интенсивной. Вам непривычно быть дома и кажется, что совсем нечего делать. Самое простое решение – а пойду-ка я чайку попью с бутербродами!

Чтобы избавиться от внутренней пустоты. Это состояние, которое мы часто путаем с пустотой в желудке. Мы ехали в поезде, который разогнался до полной скорости – и тут кто-то рванул стоп-кран. Планы отменились, контакты оборвались, появилось одиночество и/или эмоциональный вакуум. Даже находясь дома с семьей, не в тотальном одиночестве, вы можете чувствовать нехватку ярких эмоциональных перепадов, которые давала, например, работа. И возникает ощущение, как будто в жизни ничего не происходит. Ты в безопасности, все хорошо, но… нужны эмоциональные качели.

Чтобы избавиться от тревоги. Самое сложное – люди обычно не осознают тревогу. Они могут отметить только собственные спасительные действия, чтобы унять ее. Чтобы не тревожиться, человек может пойти покурить, выпить, поесть. И вот он набрал 20 килограммов и спохватился: у меня проблема с лишним весом! Нет. Лишний вес появился, потому что вы спасаете себя едой. Нужно понимать, что это состояние опасное, так как через некоторое время нужно будет бороться уже с усиленной тревогой. А еще – проблемами лишнего веса, здоровья и недовольства собой.

Чтобы уйти от семейных проблем. Во время самоизоляции в семьях обостряются все проблемы, которые накапливались очень долго. Сейчас мы вынуждены смотреть друг на друга 24/7 и не можем больше уходить от неприятных разговоров. А сесть покушать – это снять напряжение, заключить перемирие, потому что во время приема пищи мы можем отложить все дрязги.

Чтобы позаботиться о себе. Если человек живет один, то он часто переедает, чтобы проявить к себе любовь и заботу, которых не хватает. А в семьях тревожные женщины часто при помощи еды пытаются контролировать состояние близких. Они так заботятся о своей семье, иначе просто не умеют. И стресс по поводу пандемии – толчок удвоить усилия.

Чтобы уйти от внутреннего конфликта. Например, вы считаете, что должны вести себя иначе, выглядеть по-другому, жить другой жизнью. То, что есть, не устраивает. У вас два «я»: одно – идеальное, а второе – реальное, которое вам не нравится и не принимается вами. И возникает порочный круг: чем сильнее «я идеальное» пытается перевоспитать «реальное я», тем хуже ему становится. Чем хуже «я реальному», тем сильнее старается «я идеальное». Это постоянное состояние внутренней «плохости» и недовольства собой. И хуже всего, что от своего идеального «я» человек не может скрыться. Пока он ходит на работу, общается с другими людьми, он немного отвлекается. Но как только пришел домой, остался наедине с собой, – все: стресс рождает потребность в действии. А в чем может заключаться это действие? Проще всего – есть.

Что делать, если один из названных выше пунктов – о вас? Как действовать, если общая стрессовая ситуация привела к тому, что вы гасите стресс едой?

1. Найдите корень своего страха. Внутри каждой из названных выше причин есть страх. Нужно честно ответить себе на вопрос: чего я боюсь? Человек может, например, бояться будущего и, переедая, таким образом защищаться от страха этого будущего. Нужно понять, насколько этот страх реален? Вплоть до того, что выписать все факты «за» и «против». Выведите этот страх на свет. Может быть, все не так плохо? Можете задать вопрос иначе: что я получаю, когда ем? Я начинаю чувствовать себя спокойнее, я чувствую себя свободным от проблем, пока ем. Я чувствую себя любимым, пока ем, и так далее.

2. Перестаньте быть следствием, станьте причиной событий в своей жизни. Люди с зависимостями, в том числе – от еды, ощущают себя следствием: «Еда на меня напала – и теперь я толстый». Нужно брать свою жизнь в руки и быть не следствием, а причиной того, что происходит. Осознать, что вы сами, своими руками в себя, как в мешок, складываете лишний вес. Для чего вы это делаете? Для того, чтобы себя успокоить. Хорошо. Давайте найдем другие способы себя успокоить и компенсировать нехватку общения, эмоций, тепла. Если нужна любовь – есть люди, если нужно успокоиться – есть медитации. Если вам скучно – есть различные занятия. Если вас постоянно вгоняет в стресс муж, может быть, стоит развестись и встретить другого человека, с которым все будет иначе? Всегда можно чем-то заменить переедание, но только тогда, когда осознаешь проблему.

3. Займите себя. Еда – это один из способов утоления голода. Но не только физического. Человек может также изголодаться по ощущениям, по любви и по структурированному времени. Мы не можем чувствовать себя нормально без построения планов. Поэтому, как только нет занятия, ты занимаешь себя тем, что приятно.

4. Создайте свою идеальную продуктовую корзину. Как мы уже говорили, отказаться от еды полностью мы не можем. Важно просто найти свою меру. Представьте себе корзину, в которой лежат продукты, которые вам полезны и которые вы любите. Нужно определить перечень этих продуктов, их качество. И в дальнейшем покупать только продукты из этой воображаемой корзины. Не больше.

5. Живите понятием «сегодня». Есть такой секрет. Чтобы прекратить переедать, вам придется уменьшить количество еды, а сначала сделать это очень сложно. Как я выдержу? Я не смогу! Поставьте себе задачу: продержаться всего один день. Вот выдержите, вечером ляжете спать и скажете себе: я молодец. Утром встанете и решите: «Я молодец. Мне нужно продержаться только один день – сегодня. Я это сделал вчера, и сегодня тоже смогу». Проверить результаты можете через два месяца. Но держаться ровно один день – сегодня.

6. Придумайте себе другую награду. Еда часто воспринимается нами именно как награда. Мы делаем что-то сложное и потом балуем себя чем-то вкусненьким. Подумайте, как еще можно себя наградить? И в конце этого периода – двухмесячного выхода из пищевого «запоя» – пообещайте себе что-то приятное. Да, я сейчас работаю над собой, регулирую свою пищевую корзину, отказываюсь от бесконечных перекусов, но в конце меня ждет что-то большее.

Психология обычно помогает разобраться с клубком противоречий, связанных с перееданием. Но очень часто нам нужно просто начать жить нормально: работать, любить, самореализовываться, строить отношения. Сегодня мы все находимся в непростых условиях, но так будет не всегда. Будьте здоровы и берегите себя и близких! Это касается каждого.