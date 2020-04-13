В Харькове жильцы квартиры разобрали пол, чтобы спасти котенка (ФОТО)

По данным зоозащитников, пушистая узница находилась в ловушке несколько дней.
В Харькове жильцам одной из квартир пришлось разобрать пол, чтобы спасти маленького котенка. Трогательная история была опубликована на странице организаци "Служба порятунку тварин" в Facebook.
По данным зоозащитников, животное провело в заточении несколько дней. Местные жители слышали, как котенок пищит, но не сразу поверили, что он находится под полом квартиры. Лишь когда часть настила сняли, маленькую "узницу" удалось поймать сачком. Сейчас активисты ищут для питомца новый дом.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
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Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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