13.04.2020 13:33

Геннадий Кернес: пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы празднования 9 мая

Городской голова Харькова уверен, что юбилейной празднование 75-й годовщины Победы харьковчане достойно отпразднуют, соблюдая все карантинные ограничения.



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«Мы планировали масштабное празднование 75-й годовщины Победы. Это наш великий праздник, который у нас никому не отобрать.

Мы готовились к массовому шествию «Полка Бессмертной Победы», когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала, и там бы почтили память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов Победу. А главное – мы бы поклонились еще живым свидетелям всенародного подвига тех окровавленных и обожженных лет.

Вечером 9-го мая на площади Свободы мы планировали такой праздничный концерт, масштабы и звездность которого запомнились бы харьковчанам надолго.

К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы – похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9-е мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения «Полка Бессмертной Победы».

Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день «приближали, как могли», присоединиться к акции «Полк Бессмертной Победы» не выходя из дома.

Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу.

Если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до Дня Победы, уверен, что мы успеем организовать и провести шествие «Полка Бессмертной Победы» так, как мы планировали. Но и те харьковчане, которые считают 75-ю годовщину Победы над фашизмом Великим Праздником, и хотят поучаствовать в этой акции, должны к ней подготовиться. Распечатать фото своих славных дедов и прадедов, оформить их в рамки.

Но обещаю вам, что даже если мы не сможем провести эту акцию на улицах города, Харьков все равно на достойном уровне почтит память погибших и уже ушедших героев войны, и скажет «Спасибо» еще живым ветеранам так, что эти слова благодарности услышит вся Украина» - говорится в сообщении городского голвы на странице в социальной сети.