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13.04.2020  13:13   

На Харьковщине в храмах Вербное воскресенье праздновали более 6000 граждан

В Харьковской области во время воскресных богослужений не зафиксировано нарушение общественного порядка


://hk.npu.gov.ua

в Харьковской области, вчера, 12 апреля, в 269 храмах Харькова и области состоялись богослужения.

За соблюдением публичной безопасности и порядка, а также карантина следили более 550 сотрудников полиции и 180 курсантов Национальной академии Нацгвадии Украины. Богослужение посетили почти 6300 граждан.

Нарушений правопорядка и карантинного режима во время мероприятий правоохранители не зафиксировали.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  праздник, карантин, приметы, пасха, события, полиция
 
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