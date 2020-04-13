13.04.2020 13:13

На Харьковщине в храмах Вербное воскресенье праздновали более 6000 граждан

В Харьковской области во время воскресных богослужений не зафиксировано нарушение общественного порядка



://hk.npu.gov.ua

в Харьковской области, вчера, 12 апреля, в 269 храмах Харькова и области состоялись богослужения.

За соблюдением публичной безопасности и порядка, а также карантина следили более 550 сотрудников полиции и 180 курсантов Национальной академии Нацгвадии Украины. Богослужение посетили почти 6300 граждан.

Нарушений правопорядка и карантинного режима во время мероприятий правоохранители не зафиксировали.