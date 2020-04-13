На Харьковщине в храмах Вербное воскресенье праздновали более 6000 граждан

В Харьковской области во время воскресных богослужений не зафиксировано нарушение общественного порядка
в Харьковской области, вчера, 12 апреля, в 269 храмах Харькова и области состоялись богослужения.
За соблюдением публичной безопасности и порядка, а также карантина следили более 550 сотрудников полиции и 180 курсантов Национальной академии Нацгвадии Украины. Богослужение посетили почти 6300 граждан.
Нарушений правопорядка и карантинного режима во время мероприятий правоохранители не зафиксировали.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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