13.04.2020 13:21

Харків'ян просять на Великдень утриматися від відвідування богослужінь

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій закликав харків'ян в день Світлого Христового Воскресіння залишатися вдома і долучитися до божественної літургії за допомогою онлайн-трансляції.



://city.kharkov.ua

Про це він заявив сьогодні, 13 квітня, під час брифінгу в єпархіальному управлінні.



«На сьогоднішній час людство спіткала страшна біда - хвороба, яка називається коронавірус. Я закликаю наших віруючих людей - усіх, хто живе у Харкові і в Харківській області, прислухатися до заклику керівництва країни, до порад лікарів - у Великодню ніч залишатися вдома і там молитися. Все буде проходити в режимі онлайн завдяки телевізійній та інтернет-трансляції - ви усі будете брати участь у святі Пасхи Христової», - зазначив Онуфрій.



Митрополит підкреслив, що, виконуючи такі приписи, українцям вдасться разом перемогти епідемію в країні. «Сподіваюся, в ці особливі дні Христос зміцнить нашу віру, в ці світлі дні ми будемо молитися за весь народ. Сподіваюся, що ця хвороба не відвідає більше наші сім'ї і ми всі будемо здорові», - сказав він.



Також митрополит Онуфрій повідомив, що в саме свято Пасхи, на Великому тижні і на Світлій седмиці храми будуть відкриті, люди зможуть відвідати їх, але пускатимуть до церков лише обмежену кількість людей.



В єпархії зазначили, що не всі храми Харкова і області вестимуть онлайн-трансляцію богослужінь, а лише ті, які мають технічну можливість для цього. Але церковнослужителі впевнені, що і цього буде цілком достатньо, щоб християни долучилися до служби.



Крім того, подбало духовенство заздалегідь і про освячення великодніх пасок. Так, священиків запрошують на підприємства, де печуть паски, для окроплення їх святою водою, тому в реалізацію надходитиме вже освячений продукт.