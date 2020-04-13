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13.04.2020  13:03   

У Харкові триває весняна висадка квітів

Квіткові композиції продовжують висаджувати по місту співробітники СКП «Харківзеленбуд».


://city.kharkov.ua

Як повідомив начальник ділянки зеленого господарства СКП «Харківзеленбуд» Шевченківського району Павло Скотаренко, зокрема, клумби з жовтих віол озеленювачі висаджують по вул. Космічній.

«Ця квітка добре приживається в міських умовах, вона висаджується відносно рано і гарно витримує мінусову температуру, при цьому зберігаючи свою красу. Ми висадили на вул. Космічный 10 тис. віол. Надалі ми будемо за ними доглядати: поливати і розпушувати навколо них грунт», - зазначив Павло Скотаренко.

Також віоли різних кольорів посадили біля пам'ятних стел у сквері по вул. 23 Серпня.

Як повідомив начальник ділянки, восени у Шевченківському районі було висаджено понад 100 тис. цибулин тюльпанів червоного і жовтого кольорів. Зокрема, такі клумби створені біля канатної дороги, у Сажиному Яру, на вул. Космічній, пр. Науки. Деякі з квітів вже розпустилися.

«Більш ранні сорти тюльпанів вже радують жителів міста своєю красою, решта скоро зацвіте. Їх поливають, прибирають бур'ян, за ними необхідний щоденний догляд. Велике прохання до городян - не рвіть тюльпани, не викопуйте цибулини і не вигулюйте собачок біля клумб, адже ми це робимо для вас, для того, щоб наше місто було красивим!» - підкреслив Павло Скотаренко.

Зазначимо, також квітковими композиціями співробітники підприємства вже прикрасили центр міста. Зокрема, клумби висаджені на майданчику біля Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка, в саду Шевченка і біля пам'ятника Тарасові Шевченку, а також на Меморіалі Слави у Лісопарку.

Источник:   ХГС
 Тэги:  цветы, зеленстрой, харьков, высадка, луковицы, тюльпан
 
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