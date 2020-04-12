Стало известно, во сколько обойдется «коронавирусная» пасхальная корзина

За год набор подорожал на 16,5%.
В этом году пасхальная корзина обойдется украинцам в 620 грн, сообщил директор Института аграрной экономики НАНУ Юрий Лупенко. Согласно средним ценам в марте, традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль будут стоить на 16,5% дороже, чем в прошлом году, когда стоимость набора составляла 532 грн.
За главный продукт пасхальной корзины – паску домашней выпечки – придется отдать около 96 грн за 1 кг. Но в магазинах и супермаркетах готовая паска будет дороже, потому что цена зависит от составляющих и украшения выпечки.
К росту стоимости привели такие три фактора:
Самыми дорогими составляющими праздничной корзины будут мясные продукты:
Среди молочных продуктов самыми дорогими оказались такие:
А вот самыми дешевыми продуктами в корзине будут яйца (10 шт.) – 20 грн (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) – 12 грн.
Отмечается, что при добавлении к корзине неосновных составляющих (помидоров, огурцов, яблок, красного вина) стоимость набора возрастет до 801 грн.
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