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12.04.2020  19:20   

Стало известно, во сколько обойдется «коронавирусная» пасхальная корзина

За год набор подорожал на 16,5%.


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В этом году пасхальная корзина обойдется украинцам в 620 грн, сообщил директор Института аграрной экономики НАНУ Юрий Лупенко. Согласно средним ценам в марте, традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль будут стоить на 16,5% дороже, чем в прошлом году, когда стоимость набора составляла 532 грн.

За главный продукт пасхальной корзины – паску домашней выпечки – придется отдать около 96 грн за 1 кг. Но в магазинах и супермаркетах готовая паска будет дороже, потому что цена зависит от составляющих и украшения выпечки.

К росту стоимости привели такие три фактора:

  • подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара;
  • увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий;
  • ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины будут мясные продукты:

  • домашняя колбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг);
  • буженина (0,5 кг) – 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг;
  • сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов самыми дорогими оказались такие:

  • твердый сыр (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг);
  • сливочное масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг);
  • мягкий сыр (0,5 кг) обойдется в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

А вот самыми дешевыми продуктами в корзине будут яйца (10 шт.) – 20 грн (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) – 12 грн.

Отмечается, что при добавлении к корзине неосновных составляющих (помидоров, огурцов, яблок, красного вина) стоимость набора возрастет до 801 грн.

Источник:   ubr
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска, пасха
 
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