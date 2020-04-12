12.04.2020 13:30

В Первой столице отмечают Международный день космонавтики

Харьков по праву можно назвать городом космической славы, ведь у жителей Первой столицы есть настоящий астрономический центр - планетарий



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В праздничные дни в планетарии для посетителей обычно действует познавательная выставка «Харьков космический», а на стенах самого здания вывешены фотографии знаменитых космонавтов и тематические рисунки юных харьковчан. Однако в этом году из-за карантина Планетарий временно не работает.

Директор Харьковского планетария им. Ю. Гагарина Галина Железняк рассказала, чем могут удивить посетителей в планетарии и уникальном музее уфологии, который был первым в Украине и даже в Европе: здесь можно увидеть не только макеты ракет и космических станций, но и узнать, где и кто их создает в Украине, прикоснуться к маятнику Фуко, увидеть первые телескопы, узнать, как работают современные астрономы, и еще много нового о космосе.

Также у посетителей есть уникальная возможность прикоснуться к настоящим метеоритам, падающим звездам, которые исполняют самые заветные желания. Подробнее в видеосюжете.

С космонавтами связано много интересных и уникальных историй. Например, первый космонавт независимой Украины, летчик-испытатель, Герой Украины Леонид Каденюк летал в космос на шаттле «Колумбия», который в 1998 году был использован на съемках в фильме «Армагеддон», а, позже, в 2003 году, потерпел катастрофу. В 2016 году Леонид Каденюк приезжал в Харьков.