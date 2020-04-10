10.04.2020 17:49

Харків'яни можуть зареєструвати підприємництво онлайн

Послуги з реєстрації фізичних осіб-підприємців можна оформити онлайн на порталі державних послуг «Дія».



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті реєстрації, в лютому Міністерство цифрової трансформації обрало Харків для тестування цієї послуги. І вже з 2 квітня на порталі «Дія» можна зареєструвати фізичну особу-підприємця, змінити вид діяльності або закрити ФОП, витративши на це всього 10 хвилин. «Вся інформація - на порталі зі зручним інтерфейсом, підказками, заснованими на життєвих ситуаціях», - зазначили в департаменті.

Щоб оформити послугу, необхідно на порталі «Дія» мати електронний підпис і авторизуватися за допомогою сервісу id.gov.ua.

У департаменті зазначили, що зараз Харків - один з семи міст, які приєдналися до надання цієї послуги. Департамент реєстрації розглядає заявки Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської областей та підконтрольних територій Донецької та Луганської областей. В цілому вже опрацьовано понад 1 тис. 180 заявок.