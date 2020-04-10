10.04.2020 13:03

Міська батьківська рада передала маски до дитячої лікарні №16

Харківська міська батьківська рада сьогодні, 10 квітня, передала понад 1 тис. захисних масок у міську клінічну дитячу лікарню №16, де лікуються діти з онкогематологічними захворюваннями.



://city.kharkov.ua

Зараз у лікарні знаходиться близько 80 маленьких пацієнтів. Як повідомила голова Міської батьківської ради Лариса Манерко, масками зможуть користуватися і діти, і їхні батьки. За її словами, на пошиття масок пішло близько тижня.



«Тут знаходяться діти, які опинилися у складній ситуації через своє здоров'я. І вони потребують особливої ​​уваги від нас. Ми в батьківській раді самі вирішили так вчинити: в онлайн-режимі все вирішили, розподілили ролі. Одні батьки закуповували матеріал, інші - робили викрійки, треті - шили. Як ви бачите, ці маски дуже добре художньо оформлені: батьки самі підбирали малюнки - посмішки, сонечка, зірочки, щоб створити дітям гарний настрій. Будемо і далі шити такі маски для інших лікарень», - зазначила Лариса Манерко.



Вона також повідомила, що ці багаторазові маски зроблені з бавовни, ситцю і відповідають усім медичним стандартам.



Головлікар Міської клінічної дитячої лікарні №16 Тетяна Харченко зазначила, що потреба в засобах захисту існує завжди, адже за нормативами маски потрібно міняти кожні три години.



«На період карантину нам необхідно захистити дітей, батьків, персонал. Маски, які нам передали сьогодні, - дуже хороші, барвисті і, головне, - створюють позитивний настрій. Їх можна прати, обробляти, в них добре дихати. Ми дякуємо міській батьківській раді за цю допомогу. Це благородна місія, коли люди демонструють свою людяність і показують, що потрібно думати не тільки про себе, а й один про одного», - підкреслила головлікар.