У Харкові завдяки благодійному проєкту знайшли будинок для ста котів

КП «Центр поводження з тваринами» вже три роки реалізує проєкт «Маленький друг - велика любов!».
Як повідомили у центрі, за цей час родину знайшли майже 100 котів з міського притулку. Ініціативу реалізують спільно з мережею зоомаркетів «MASTER ZOO», які беруть тварин з притулку на пр. Гагаріна, 358 до своїх магазинів і віддають у добрі руки за символічну 1 грн.
«Найцікавіше, що котики з притулку у багатьох випадках користуються більшою популярністю, ніж породисті. Як показує практика, безпородні коти бувають гарнішими і добродушнішими. Ми ні в якому разі не закликаємо ігнорувати породистих котів, але якщо потенційний власник не ставить за мету обзавестися представником певної породи, то чому б не подарувати щасливе життя бездомному котику, який нічим не гірше. Всі тварини гідні любові і турботи», - зазначили у притулку.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
влажность:
давление:
ветер: