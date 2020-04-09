Главная Новости Общество У Харкові завдяки благодійному проєкту знайшли будинок для ста котів
09.04.2020  13:22   

У Харкові завдяки благодійному проєкту знайшли будинок для ста котів

КП «Центр поводження з тваринами» вже три роки реалізує проєкт «Маленький друг - велика любов!».


://city.kharkov.ua

Як повідомили у центрі, за цей час родину знайшли майже 100 котів з міського притулку. Ініціативу реалізують спільно з мережею зоомаркетів «MASTER ZOO», які беруть тварин з притулку на пр. Гагаріна, 358 до своїх магазинів і віддають у добрі руки за символічну 1 грн.

«Найцікавіше, що котики з притулку у багатьох випадках користуються більшою популярністю, ніж породисті. Як показує практика, безпородні коти бувають гарнішими і добродушнішими. Ми ні в якому разі не закликаємо ігнорувати породистих котів, але якщо потенційний власник не ставить за мету обзавестися представником певної породи, то чому б не подарувати щасливе життя бездомному котику, який нічим не гірше. Всі тварини гідні любові і турботи», - зазначили у притулку. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  коты, приют, харьков, порода, хозяин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Власть Вступили в силу изменения при получении загранпаспортов для домашних любимцев 21.08 Медицина Без паники: несмотря на карантин на Салтовке, Харькову не грозит вспышка бешенства
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 