В Харькове умер известный дирижер

09.04.2020 10:01

На 79-м году ушел из жизни украинский дирижёр, заслуженный деятель искусств Украины Шалико Палтаджян.

Он прожил большую и богатую на события и творчество жизнь и унес с собою целую эпоху расцвета музыкального украинского театра, сообщили в Харьковском академическом театре музыкальной комедии.

Творческую карьеру Шалико Палтаджян начал в 1961 году солистом оркестра Харьковской областной филармонии. И уже в 1972 он – дирижер Луганской филармонии, а в 1975 – дирижер оперной студии Харьковского института искусств имени И.П. Котляревского.

Яркая грань таланта маэстро Шалико Палтаджяна – умение быстро и качественно написать любую оркестровую инструментовку. В Харьковском театре музыкальной комедии маэстро поставил 40 спектаклей и более 500 концертных программ.

Именно Шалико Палтаджян был первым в Украине дирижером осуществившим постановки рок-опер "Юнона и Авось", "Иисус Христос-суперзвезда", "Монарх, блудница и монах"; мюзикла "Сестра Керри", оперы-буфф «Черная магия». Маэстро стал музыкальным руководителем диско-мюзикла «Таинственное похищение», хореографических миниатюр «Ритм-балет» и балета-сказки "Бэмби". Разумеется, ставил маэстро Шалико Палтаджян и классические оперетты, среди которых «Фиалка Монмартра», «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Графиня Марица», «Цыган-премьер».

С 1993 года маэстро перешел на преподавательскую деятельность, где уже как доцент вел класс дирижирования на кафедре композиции и инструментовки в Харьковском государственном университете искусств имени И.П. Котляревского, а так же служил дирижером Харьковского молодежного симфонического оркестра «Слобожанский». Для многих уже известных музыкантов он навсегда останется учителем, который легко и непринужденно смог открыть сложнейшие тайны искусства.