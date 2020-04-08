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08.04.2020  08:49   

Фестиваль документального кино Docudays UA впервые состоится онлайн

В этом году фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA пройдет с 24 апреля по 3 мая.


//docudays.ua

17 Docudays UA посвященный теме взросления

В рамках фестиваля будет 45 онлайн-трансляций правозащитных мероприятий RIGHTS NOW! и событий мастерской документалистики DOCU/класс.

Также более 50 лент будут в бесплатном доступе до 10 мая на платформе DOCU/SPACE.

Все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными. Зрители смогут отблагодарит организаторам, сделав благотворительный взнос на сайте фестиваля.

Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.

Тэги:  docudays ua, фестиваль, онлдайн, программа
 
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