08.04.2020 08:49

Фестиваль документального кино Docudays UA впервые состоится онлайн

В этом году фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA пройдет с 24 апреля по 3 мая.



//docudays.ua

17 Docudays UA посвященный теме взросления



В рамках фестиваля будет 45 онлайн-трансляций правозащитных мероприятий RIGHTS NOW! и событий мастерской документалистики DOCU/класс.

Также более 50 лент будут в бесплатном доступе до 10 мая на платформе DOCU/SPACE.



Все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными. Зрители смогут отблагодарит организаторам, сделав благотворительный взнос на сайте фестиваля.



Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.