Фестиваль документального кино Docudays UA впервые состоится онлайн

В этом году фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA пройдет с 24 апреля по 3 мая.
17 Docudays UA посвященный теме взросления
В рамках фестиваля будет 45 онлайн-трансляций правозащитных мероприятий RIGHTS NOW! и событий мастерской документалистики DOCU/класс.
Также более 50 лент будут в бесплатном доступе до 10 мая на платформе DOCU/SPACE.
Все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными. Зрители смогут отблагодарит организаторам, сделав благотворительный взнос на сайте фестиваля.
Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.
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