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07.04.2020  18:46   

Плата за опалення для харків'ян за березень буде зменшена на 25%

Вартість спожитих послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води в березні для жителів Харкова буде зменшена у середньому на 25%


//city.kharkov.ua
Як повідомляється на сайті КП «Харківські теплові мережі», з огляду на зміну вартості поставки природного газу у березні і на підставі механізму і вимог, визначених Постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року №1082, суми нарахувань будуть зменшені на наступні послуги:
 
- теплова енергія для потреб населення - на 26,10%;
 
- послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків:
 
з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії та без них - на 25,80%;
 
- послуги з централізованого постачання гарячої води:
 
за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води - на 22,99%;
при відсутності рушникосушильників - на 22,77%.
 
Відповідні зменшення нарахувань будуть відображені в платіжних документах, які споживачі отримають у квітні 2020 року.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  отопление, снижение цен, харьков
 
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