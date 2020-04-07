07.04.2020 18:46

Плата за опалення для харків'ян за березень буде зменшена на 25%

Вартість спожитих послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води в березні для жителів Харкова буде зменшена у середньому на 25%



//city.kharkov.ua

Як повідомляється на сайті КП «Харківські теплові мережі», з огляду на зміну вартості поставки природного газу у березні і на підставі механізму і вимог, визначених Постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року №1082, суми нарахувань будуть зменшені на наступні послуги:

- теплова енергія для потреб населення - на 26,10%;

- послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків:

з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії та без них - на 25,80%;

- послуги з централізованого постачання гарячої води:

за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води - на 22,99%;

при відсутності рушникосушильників - на 22,77%.

Відповідні зменшення нарахувань будуть відображені в платіжних документах, які споживачі отримають у квітні 2020 року.