Главная Новости Общество В озерах Харьковщины разведут толстолобиков, карпов и белых амуров (ФОТО)
07.04.2020  10:32   

В озерах Харьковщины разведут толстолобиков, карпов и белых амуров (ФОТО)

Госагентство рыбного хозяйства в Харьковской области продолжает принимать заявки на вселение (зарыбление) водных биоресурсов в водоемы области.


//khr.darg.gov.ua

В период с 18 марта по 6 апреля 13 субъектов хозяйствования подали заявки на зарыбление 14 водоемов, в трех случаях работы уже начались.

В водоемы запустят традиционные для Харьковской области виды рыб, таких как толстолобик (белый, пестрый и их гибриды), карп и белый амур.

Вселение пройдет на 14 водных объектах:

· Пруд, расположенный в левобережной балке р. Рябинка (01.04 – 20.04)

· Пруд, возле с. Староверовка (02.04 – 12.04)

· Орельское водохранилище (02.04 – 15.04);

· Пруд в урочище Ростыня (04.04 – 18.04)

· Забродовское водохранилище (05.04 – 20.04.)

· Пруд площадью 10,7581 га на землях Викторовского с/с (05.04 – 10.04)

· Пруд № 1 у с. Шийковка (05.04. – 10.04)

· Пруд № 2 у с. Шийковка (05.04. – 10.04)

· Великобурлукское водохранилище (05.04 – 20.04)

· Печенежское водохранилище (05.04 – 20.04)

· Кобзевское водохранилище (06.04 – 20.04)

· Пруд, расположенный в левобережной балке Большая Бабка (07.04 – 30.04)

· Пруд, расположенный в ур. Кульма (10.04 – 20.04)

· Пруд, расположенный в левобережной балке р. Мокрый Мерчик (13.04 – 30.04).

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, зарыбление, харьков
 
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