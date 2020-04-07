В озерах Харьковщины разведут толстолобиков, карпов и белых амуров (ФОТО)

Госагентство рыбного хозяйства в Харьковской области продолжает принимать заявки на вселение (зарыбление) водных биоресурсов в водоемы области.
В период с 18 марта по 6 апреля 13 субъектов хозяйствования подали заявки на зарыбление 14 водоемов, в трех случаях работы уже начались.
В водоемы запустят традиционные для Харьковской области виды рыб, таких как толстолобик (белый, пестрый и их гибриды), карп и белый амур.
Вселение пройдет на 14 водных объектах:
· Пруд, расположенный в левобережной балке р. Рябинка (01.04 – 20.04)
· Пруд, возле с. Староверовка (02.04 – 12.04)
· Орельское водохранилище (02.04 – 15.04);
· Пруд в урочище Ростыня (04.04 – 18.04)
· Забродовское водохранилище (05.04 – 20.04.)
· Пруд площадью 10,7581 га на землях Викторовского с/с (05.04 – 10.04)
· Пруд № 1 у с. Шийковка (05.04. – 10.04)
· Пруд № 2 у с. Шийковка (05.04. – 10.04)
· Великобурлукское водохранилище (05.04 – 20.04)
· Печенежское водохранилище (05.04 – 20.04)
· Кобзевское водохранилище (06.04 – 20.04)
· Пруд, расположенный в левобережной балке Большая Бабка (07.04 – 30.04)
· Пруд, расположенный в ур. Кульма (10.04 – 20.04)
· Пруд, расположенный в левобережной балке р. Мокрый Мерчик (13.04 – 30.04).
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
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