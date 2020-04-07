07.04.2020 10:32

В озерах Харьковщины разведут толстолобиков, карпов и белых амуров (ФОТО)

Госагентство рыбного хозяйства в Харьковской области продолжает принимать заявки на вселение (зарыбление) водных биоресурсов в водоемы области.



//khr.darg.gov.ua

В период с 18 марта по 6 апреля 13 субъектов хозяйствования подали заявки на зарыбление 14 водоемов, в трех случаях работы уже начались.



В водоемы запустят традиционные для Харьковской области виды рыб, таких как толстолобик (белый, пестрый и их гибриды), карп и белый амур.



Вселение пройдет на 14 водных объектах:



· Пруд, расположенный в левобережной балке р. Рябинка (01.04 – 20.04)



· Пруд, возле с. Староверовка (02.04 – 12.04)



· Орельское водохранилище (02.04 – 15.04);



· Пруд в урочище Ростыня (04.04 – 18.04)



· Забродовское водохранилище (05.04 – 20.04.)



· Пруд площадью 10,7581 га на землях Викторовского с/с (05.04 – 10.04)



· Пруд № 1 у с. Шийковка (05.04. – 10.04)



· Пруд № 2 у с. Шийковка (05.04. – 10.04)



· Великобурлукское водохранилище (05.04 – 20.04)



· Печенежское водохранилище (05.04 – 20.04)



· Кобзевское водохранилище (06.04 – 20.04)



· Пруд, расположенный в левобережной балке Большая Бабка (07.04 – 30.04)



· Пруд, расположенный в ур. Кульма (10.04 – 20.04)



· Пруд, расположенный в левобережной балке р. Мокрый Мерчик (13.04 – 30.04).



