03.04.2020 12:12

Змінилися дати проведення фестивалю «Create Kharkiv»

Час проведення фестивалю креативних індустрій «Create Kharkiv» був змінений у зв'язку з введенням карантину на території України.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в управлінні інноваційного розвитку та іміджевих проектів, замість 11-12 квітня фестиваль планується провести орієнтовно 6-7 червня, але і ці дати ще можуть змінитися. Також розглядається варіант проведення заходу в онлайн-режимі.



Нагадаємо, «Create Kharkiv» - це розширена версія вже відомого харків'янам проєкту «Kharkiv Fashion». У рамках фестивалю пройдуть конкурс креативних проєктів, виставка робіт скульпторів, художників, дизайнерів середовища і модельєрів, графічного дизайну, книжкова виставка, лекції та майстер-класи у сфері креативних індустрій, модні покази українських дизайнерів та виробників одягу.