На Харьковщине начала работу волонтерская «горячая линия» о COVID-19

02.04.2020 15:45

Позвонив 0-800-31-80-31, можно задать любой вопрос о симптомах заболевания, алгоритме своих действий, эпидситуации в области и так далее, а также попросить о помощи.

В настоящее время колл-центр работает с 9:00 до 18:00, но в ближайших планах - переход на работу в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Работа организована на базе контакт-центра компании Dealist Solutions.

«Волонтеры и областная администрация пригласили нас принять участие в этом проекте, мы согласились помочь. Перед началом работы мы уже собрали определенную базу информации. Прежде всего, мы, конечно, должны понимать тех людей, которые нам звонят. В основном, это пожилые люди, которым сейчас не желательно выходить на улицу, им нужно помочь купить еду, какие-то бытовые вещи, и волонтеры в этом помогают. На данный момент у нас 5 операторов, нагрузка пока небольшая, этого хватает. Но мы понимаем, что со временем количество обращений увеличится, и мы готовы вовремя предоставлять необходимое количество операторов. Сделаем так, чтобы люди не ждали, постараемся сделать сервис качественным», - отметил представитель компании Сергей Чебушев.

Еще одна важная функция, которую будет выполнять колл-центр - это сбор информации. Звонки помогут проанализировать, с какими вопросами чаще всего обращаются люди, втобы власти могли действовать на опережение.