01.04.2020 16:31

Харків'ян просять приєднуватися до ініціативи з підвозу медиків до місця роботи (ФОТО)

Сотні харків'ян вже скачали і почали активно використовувати веб-додаток «ХелпМед», за допомогою якого на час карантину медики можуть знаходити волонтерів-водіїв, які перебувають поруч і готові підвезти їх до лікарень і поліклінік.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 1 квітня, повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

«Міський голова Геннадій Кернес закликав соціально відповідальний бізнес Харкова допомогти місту в боротьбі з поширенням коронавірусу. ІТ-компанія «Vilmate» відгукнулася на цей заклик і розробила спеціальний додаток, за допомогою якого харківські водії безкоштовно підвозять медиків на роботу або з роботи. Ця платформа працює вже кілька днів, і до неї приєднуються все більше людей. Охоплено практично все місто. Як показала практика, знайти водія можна приблизно за 15 хвилин», - розповів Олег Дробот.

За його словами, щоб скористатися сервісом, необхідно в адресному рядку комп'ютера або смартфона ввести адресу helpmed.com.ua і зареєструватися там в якості водія або медика. Потім працівник медустанови залишає заявку, де він знаходиться і куди йому потрібно дістатися. Водій реагує на заявку і підтверджує її.

«Цікаво, що ця ініціатива народилася в середовищі водіїв. Дійсно, в Харкові є тисячі небайдужих жителів, які хочуть допомагати місту, медпрацівникам. Ми закликаємо приєднатися до цієї платформи всіх бажаючих харків'ян, тому що це один з корисних і ефективних способів боротися з поширенням вірусу», - підкреслив Олег Дробот.