31.03.2020 15:42

Чеське місто-побратим Брно бореться з поширенням COVID-2019

Муніципалітет міста Брно (Чеська Республіка) ввів низку ініціатив для попередження поширення і боротьби з коронавірусом.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, зокрема, в місті-побратимі Харкова створено низку порталів, зокрема, для залучення волонтерів у виготовленні захисних масок; для доставки їжі людям похилого віку. У місті відкрита безкоштовна лінія, де громадяни соціально незахищених груп можуть замовити доставку продуктів харчування, предметів гігієни тощо.



Крім того, для підтримки підприємців, чия економічна діяльність була обмежена або повністю припинена через поширення коронавірусу, «CzechInvest» і Міністерство промисловості та торгівлі встановили гарячу лінію, де бізнесмени можуть отримати відповіді на питання, що хвилюють.



Для боротьби з пандемією в Брно оголошено збір коштів, які будуть спрямовані на соціальну сферу.



Також в місті тривають обмеження на відвідування місць загального користування, забороняється вільне пересування людей в межах Чехії (крім поїздок на роботу, до родичів, в магазини, медичні заклади і для вирішення нагальних офіційних питань). Уряд продовжив заборону на роздрібні послуги в закладах (крім продуктових магазинів, аптек) і виділив окремий час для здійснення покупок літніми людьми - з 8:00 до 10:00 щодня.



Більш детально з карантинними заходами в Брно можна ознайомитися тут.