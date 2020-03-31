Главная Новости Общество Сьогодні день народження почесного харків'янина Сергія Бершова
31.03.2020  13:23   

Сьогодні день народження почесного харків'янина Сергія Бершова

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 31 березня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, доцента кафедри зимових видів спорту, велоспорту і туризму Харківської академії фізичної культури, альпініста, підкорювача найвищих вершин планети Сергія Бершова.


://city.kharkov.ua

«Ваш життєвий шлях - гідний приклад для майбутніх поколінь. Притаманні Вам висока професійна майстерність, мужність та людяність забезпечують Вам високий авторитет серед друзів, колег і студентства.

Бажаю Вам натхнення, міцного здоров'я, життєвого оптимізму, миру та злагоди!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, почетный гражданин, альпинист, туризм, академия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.03 Общество Почесний харків’янин Володимир Радченко святкує день народження 13.03 ЖКХ В Індустріальному районі відзначили День працівників комунального господарства 13.03 ЖКХ В Основ'янському районі привітали працівників сфери ЖКГ
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 