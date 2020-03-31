Сьогодні день народження почесного харків'янина Сергія Бершова

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 31 березня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, доцента кафедри зимових видів спорту, велоспорту і туризму Харківської академії фізичної культури, альпініста, підкорювача найвищих вершин планети Сергія Бершова.
«Ваш життєвий шлях - гідний приклад для майбутніх поколінь. Притаманні Вам висока професійна майстерність, мужність та людяність забезпечують Вам високий авторитет серед друзів, колег і студентства.
Бажаю Вам натхнення, міцного здоров'я, життєвого оптимізму, миру та злагоди!» - говориться у привітанні.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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