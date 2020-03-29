29.03.2020 17:55

Магнитные бури в апреле 2020: в какие дни следует соблюдать осторожность

В апреле будет семь магнитных бурь разной степени мощности. Поэтому метеозависимым людям необходимо оставаться начеку.



//joinfo.ua

Эксперты обещают землянам шесть слабых и одну сильную магнитные бури. Все эти вспышки на Солнце спровоцируют дискомфорт у людей, особенно у тех, кто ощущает на себе все погодные изменения. Первые два колебания ожидаются в первую неделю апреля – 1 и 7 числа.



1 апреля

Пик активности магнитной бури 1 апреля придется на период с семи до десяти часов утра. Накануне вечером примите расслабляющую ванну и постарайтесь хорошо выспаться, чтобы минимизировать риски. Если вы метеозависимы, то даже после спада активности будете испытывать ухудшение самочувствия.



7 апреля

Буря 7 апреля будет слабой и ее пик придется на время с 14 до 16 часов. Обрадуем: даже во время пика метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими недугами, не почувствуют сильных изменений состояния здоровья. Максимум, что их ожидает, так это лишь легкая тревога и смена настроения. Избегайте споров, не ведитесь на провокации.



18 апреля

В это день на Землю обрушится самая сильная геомагнитная буря месяца. Продлится она четыре часа – с четырех до восьми утра. Возможны нарушения сна, сильные головные боли, обострения хронических заболеваний. Особенно сильное влияние это явление окажет на детей в возрасте до семи лет. Взрослые, даже вполне здоровые, ощутят апатию и беспричинную усталость.



20 апреля

Спустя два дня после наиболее активной бури произойдут колебания невысокой интенсивности. Но люди продолжат ощущать сильную тревогу, головные боли, скачки давления и другие неприятные симптомы. К счастью, специалисты говорят о том, что буря окажется щадящей для людей метеозависимых. Старайтесь больше отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе, не употребляйте нездоровую пищу.



28-30 апреля

В самом конце месяца нас ожидает трехдневная магнитная буря, которая вызовет сонливость и слабость не только у метеочувствительных, но и у вполне обычных людей. Полностью избежать таких проблем не получится, но свести их к минимуму можно, проветривая помещение перед отходом ко сну и принимая по утрам контрастный душ.



Магнитные бури способны оказывать на людей негативное воздействие, но, предпринимая меры предосторожности, вы переживете эти периоды более или менее спокойно. Откажитесь от употребления алкоголя, спите не менее восьми часов в сутки, пейте больше воды, а вот от кофе и черного чая откажитесь. Замените их отварами трав. Следите за своим здоровьем, чтобы пережить эти периоды с наименьшими потерями.