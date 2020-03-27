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27.03.2020  13:47   

До карантина в Харькове официально работали 3 из 4 трудоспособных

По данным региональных статистиков уровень занятости населения трудоспособного возраста Харьковской области в 2019 году составил 73,3%.


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По данным управления, по результатам выборочного обследования установлено, что в Харьковской области в 2019 году количество лиц трудоспособного возраста составляла 1,285 миллиона. 

Количество занятого населения - 1,217 миллиона. Остальные - 67,2 тыс. Человек - классифицировались как безработные.

Уровень занятости населения трудоспособного возраста составил 73,3%.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  безработица, харьков, региональная статистика, отчет
 
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