27.03.2020 14:01

Безумные поступки ведущих нового сезона «Орла и решки» – «Безумные выходные»

29 марта в 11:00 на «Интере» стартует новый сезон популярного тревел-шоу – «Орел и решка. Безумные выходные». Уже в это воскресенье телезрители окунутся в новые невероятные приключения и познакомятся с новыми ведущими – Яном Гордиенко и Юлией Коваль.



// inter.ua

По словам продюсеров, среди сотен кандидатов они выбрали самых бесстрашных и самых отчаянных ребят. В преддверии премьеры Ян и Юля рассказали, какие безумные поступки они совершали и что самое безумное уже успели сделать на съемках «Орла и решки».

Ян Гордиенко: главное – идти до конца

Еще до участия в проекте «Орел и решка» Ян частенько совершал смелые и даже сумасшедшие вещи: например, ел обжаренных червей агавы и «мексиканскую икру» из муравьиных личинок или катался на санках без снега, привязав их сзади к машине. Однажды ему за раз вырвали сразу 4 зуба. А самым смешным моментом Ян считает свой выход на Тайм-сквер в Нью-Йорке – в одном нижнем белье. Чего не сделаешь на спор с друзьями?

Уже со съемочной группой «Орла и решки» он побывал в Венеции на карнавале и тоже относит эти ощущения к необычным. Ведь всё происходило буквально за день до объявления в Италии карантина из-за эпидемии коронавируса – такой пустынной Ян еще не видел Венецию.

Со стартом съемок тревел-шоу экстрим-моментов в жизни Гордиенко существенно прибавилось, и Ян этому искренне рад: «В любой безумной ситуации главное – не бояться и идти до конца. Ведь в конце тебя обязательно ждет победа, как минимум над собой».

На проекте Ян впервые в жизни совершил прыжок с парашютом и покорил Stratosphere Tower – самую высокую башню для банджи-джампинга в Лас-Вегасе, высота которой достигает 108 этажей. Плавал вместе с живыми акулами и устроил безумную ночную охоту с копьем на жаб в Майами. А в Куршевеле рискнул взлететь на самолете в одном из самых опасных и экстремальных аэропортов мира, который славится сверхкороткой наклонной взлетно-посадочной полосой. Ее длина составляет всего 525 м, а угол наклона – 18,5%. То ли еще будет!

Юлия Коваль: мойте руки и смотрите новый сезон!

Ведущая Юлия Коваль – также отчаянная девушка, и ей не чужд дух авантюризма. Еще до участия в шоу «Орел и решка» она не побоялась искупаться в ледяной воде и за раз съесть на спор 47 устриц. Чтобы устроить яркую и безбашенную вечеринку, Юля сбежала с собственного выпускного. А еще – организовала опасный сюрприз на день рождения подруги, запустив ночью грандиозный фейерверк рядом с 16-этажным зданием банка: грохотало так, что в банке сработала сигнализация и срочно примчались спецслужбы.

Став же ведущей «Орла и решки», Юля с радостью увеличила количество безрассудных поступков и отчаянных экспериментов. Например, опробовала экстремальный спуск на санях с 4-километровой горы в Куршевеле и все «прелести» безумного трафика в Индии. Причем последнее оказалось гораздо опаснее, чем представлялось. Ведь индийский стиль вождения – это отсутствие любого стиля и полное пренебрежение правилами. Индийские водители не включают поворотники, перестраиваются кому как хочется и при этом беспрерывно сигналят. «Это было страшно, опасно и очень необычно», – вспоминает Юлия Коваль.

Но были и приятные потрясения: на съемках «Орла и решки» ведущая пообедала самой дорогой пиццей в мире. Кулинарное чудо с черной икрой, трюфелями и съедобными золотыми хлопьями за 2 тыс. долларов подают в одном из нью-йоркских ресторанов. Из смешного – в Сан-Франциско Юлия Коваль забрела в BDSM-дом, стилизованный под средневековый особняк. Главная фишка отеля – наличие древних «орудий пыток», которые теперь используются в качестве средств для романтических утех, подобных тем, что зрители видели в фильме «50 оттенков серого».

Юля признается, что очень рада новым безумным приключениям: «В «Орле и решке» под прицелом камер нам с Яном приходится совершать абсолютно сумасшедшие поступки, не зря сезон называется «Безумные выходные». Мойте руки и смотрите новый сезон!»

Свои первые «Безумные выходные» Ян Гордиенко и Юлия Коваль проведут в городе грехов и соблазнов – Лас-Вегасе. Кто из ведущих-новичков решится сделать несколько ставок с безлимитной карты в легендарных казино? Кому посчастливится за одни выходные посетить сразу несколько достопримечательностей из разных уголков мира? А кто отправится изучать Лас-Вегас с высоты птичьего полета? Смотрите в первом выпуске самого безумного сезона тревел-шоу «Орел и решка» в воскресенье, 29 марта, в 11:00 на телеканале «Интер».