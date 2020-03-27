Коронавирус: данные по стране

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 5 случаев;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 3 случая;
Донецкая область — 2 случая;
Запорожская область — 8 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
г. Киев — 47 случаев;
Киевская область — 32 случая;
Львовская область — 3 случая;
Луганская область — 1 случай;
Одесская область — 4 случая;
Ровенская область — 9 случаев;
Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);
Херсонская область — 1 случай;
Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская область — 2 случая.
По состоянию на утро 27 марта в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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