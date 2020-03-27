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27.03.2020  10:46   

Коронавирус: данные по стране

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.


//ukranews.com
За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 5 случаев;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 3 случая;

Донецкая область — 2 случая;

Запорожская область — 8 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;

г. Киев — 47 случаев;

Киевская область — 32 случая;

Львовская область — 3 случая;

Луганская область — 1 случай;

Одесская область — 4 случая;

Ровенская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);

Херсонская область — 1 случай;

Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область — 2 случая.

По состоянию на утро 27 марта в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.

 

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, заболевшие, статистика
 
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