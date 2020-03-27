У неділю Україна переходить на літній час

Перехід на літній час відбудеться у ніч з суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня.
Стрілки годинника потрібно буде перевести о 3:00 на годину вперед.
Зазначимо, що в Україні перехід на літній і зимовий час регламентується постановою Кабінету Міністрів «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року. Згідно з постановою, країна щорічно переходить на літній час в останню неділю березня. Сезонне переведення годинників застосовується у багатьох країнах, зокрема, щоб більш раціонально використовувати світлий час доби, економити електроенергію на освітлення, для синхронізації з іншими країнами або територіями та ін.
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