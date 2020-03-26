26.03.2020 14:41
Деякі пункти прийому платежів «Мегабанку» змінили графік роботи
Низка пунктів прийому платежів АТ «Мегабанк» змінила графік роботи у зв'язку з карантинними заходами.
//city.kharkov.ua
Як повідомив сьогодні, 26 березня, голова правління банку Олексій Яценко, зараз у Харкові працюють дев'ять відділень, які надають повний перелік банківських операцій і розташовані за адресами:
- пр. Маршала Жукова, 13;
- вул. Гвардійців Широнінців, 29-а;
- пр. Московський, 199;
- пр. Олександрівський, 140;
- пр. Гагаріна, 244;
- вул. Салтівське шосе, 262;
- вул. Грицевця, 27;
- вул. Сумська, 39;
- вул. 23 Серпня, 61.
Також у місті працюють 60 пунктів прийому платежів «Мегабанку», 19 з яких відновили роботу з сьогоднішнього дня. З тими з них, які змінили режим роботи на час карантину, можна ознайомитися тут.
«За рекомендацією Нацбанку, зараз банки самі можуть визначати кількість відділень, які їм необхідні, та їхній режим роботи. З сьогоднішнього дня ми відкрили 19 пунктів прийому платежів, які знаходяться у переходах метро та є дуже затребуваними. В умовах карантину важливо забезпечити доступність харків'ян до послуг банку. Зазначу, що у нас дотримуються усіх санепідемічних вимог: проводиться дезінфекція приміщень, співробітники забезпечені масками, рукавичками, антисептиками», - повідомив Олексій Яценко.
Він також нагадав, що харків'яни, які не хочуть стояти в черзі, можуть скористатися послугами одного з 47-ми терміналів
самообслуговування - «М-боксів», а також онлайн-сервісами для оплати на сайті
Єдиного розрахункового центру і в мобільному банку todobank.com.ua.