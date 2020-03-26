26.03.2020 14:41

Деякі пункти прийому платежів «Мегабанку» змінили графік роботи

Низка пунктів прийому платежів АТ «Мегабанк» змінила графік роботи у зв'язку з карантинними заходами.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 26 березня, голова правління банку Олексій Яценко, зараз у Харкові працюють дев'ять відділень, які надають повний перелік банківських операцій і розташовані за адресами:

- пр. Маршала Жукова, 13;

- вул. Гвардійців Широнінців, 29-а;

- пр. Московський, 199;

- пр. Олександрівський, 140;

- пр. Гагаріна, 244;

- вул. Салтівське шосе, 262;

- вул. Грицевця, 27;

- вул. Сумська, 39;

- вул. 23 Серпня, 61.

Також у місті працюють 60 пунктів прийому платежів «Мегабанку», 19 з яких відновили роботу з сьогоднішнього дня. З тими з них, які змінили режим роботи на час карантину, можна ознайомитися тут.

«За рекомендацією Нацбанку, зараз банки самі можуть визначати кількість відділень, які їм необхідні, та їхній режим роботи. З сьогоднішнього дня ми відкрили 19 пунктів прийому платежів, які знаходяться у переходах метро та є дуже затребуваними. В умовах карантину важливо забезпечити доступність харків'ян до послуг банку. Зазначу, що у нас дотримуються усіх санепідемічних вимог: проводиться дезінфекція приміщень, співробітники забезпечені масками, рукавичками, антисептиками», - повідомив Олексій Яценко.