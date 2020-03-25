25.03.2020 09:30

Долой фобии! В квартире харьковчанина живут более 500 пауков (ВИДЕО)

В харьковчанина Василия необычное хобби. Уже пять лет парень разводит... пауков.



//zoo.kharkov.ua

За последние пять лет в коллекции двадцатишестилетнего арахнокипера - уже более ста видов. Самих же членистоногих гораздо больше - примерно пятьсот. Ведь большинство из них прекрасно размножается, добавляет харьковчанин.

А началось все с детского увлечения - просто наблюдать за пауками в природе: на огороде или на стадионе. Тогда парень мог часами караулить пауков возле норок надежде рассмотреть поближе. А в 2015 году у Василия появился свой первый питомец - паук-птицеед. И понеслось! Коллекция стремительно разрасталась с каждым днем. Потому содержать пауков довольно просто.



Василий, арахнокипер:

Самое главное - это влажность и температура. Разным видам нужна разная влажность. И плюс-минус, если округлить, температура нужна одинаковая в районе 24-28 градусов. Влажность в зависимости от вида. Виды бывают сухие, есть виды более влажные тропические. Там от 40%, 30 иногда и до чуть ли не до 100% в сезон дождей у некоторых видов.



По словам арахнокипера, пауки - идеальные домашние питомцы. Учитывая то, что кормить взрослых особей нужно один раз в неделю, два или даже месяц, их запросто можно оставлять на длительное время без присмотра.



Василий, арахнокипер

Взрослые особи к кормлению особо не прихотливы… Некоторые виды могут даже и по году не есть, по полгода. Мой личный рекорд, сколько у меня максимально самка не ела… около 7 месяцев.



Единственный минус, шутит Василий, пауки не приручаются и человека как друга не воспринимают. Человек - всегда угроза. А поскольку в коллекции парня есть и особенно ядовитые пауки, о мерах забывать не стоит.



Василий арахнокипер

Любимые мои пауки – это пауки рода хапуапельма. Это азиатские норные пауки. Они очень агрессивные, очень токсичные. Любые манипуляции с ними, только с пинцетом, желательно, с длинным. Они в любой момент могут укусить или убежать.



Родители, делится Василий, первое время опасались такого опасного соседства. Некоторые друзья парня чувствовали шок. Но потом, благодаря необычным воспитанникам даже лишились давней фобии. Так интерес победил страх, резюмирует арахнокипер. Ведь пауки странные, и наблюдать за ними - настоящее удовольствие!



