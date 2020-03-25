25.03.2020 12:16

Низка відділень «Мегабанку» призупинила роботу через карантин

У зв'язку з карантином в Україні «Мегабанк» призупинив роботу низки відділень і пунктів прийому платежів.



//city.kharkov.ua

У Харкові продовжують працювати дев'ять відділень банку, які надають повний перелік банківських операцій та розташовані за адресами:

- пр. Маршала Жукова, 13;

- вул. Гвардійців Широнінців, 29-а

- пр. Московський, 199;

- пр. Олександрівський, 140;

- пр. Гагаріна, 244;

- вул. Салтівське шосе, 262;

- вул. Грицевця, 27;

- вул. Сумська, 39;

- вул. 23 Серпня, 61.

Також у Харкові працює 41 пункт прийому платежів. З їхніми адресами можна ознайомитися тут.

У «Мегабанку» нагадали, що зробити платежі за комунальні послуги можна дистанційно на сайті Єдиного розрахункового центру і в мобільному банку todobank.com.ua.

Крім того, «Мегабанк» почав повертати частину грошей клієнтам, які розплачуються за комунальні послуги онлайн. Так, вони зможуть отримувати 1% кешбек від оплати «комуналки» за єдиною квитанцією ЄРЦ у мобільному банку todobank.