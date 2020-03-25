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25.03.2020  12:16   

Низка відділень «Мегабанку» призупинила роботу через карантин

У зв'язку з карантином в Україні «Мегабанк» призупинив роботу низки відділень і пунктів прийому платежів.


//city.kharkov.ua
У Харкові продовжують працювати дев'ять відділень банку, які надають повний перелік банківських операцій та розташовані за адресами:
 
- пр. Маршала Жукова, 13;
- вул. Гвардійців Широнінців, 29-а
- пр. Московський, 199;
- пр. Олександрівський, 140;
- пр. Гагаріна, 244;
- вул. Салтівське шосе, 262;
- вул. Грицевця, 27;
- вул. Сумська, 39;
- вул. 23 Серпня, 61.
 
Також у Харкові працює 41 пункт прийому платежів. З їхніми адресами можна ознайомитися тут.
 
У «Мегабанку» нагадали, що зробити платежі за комунальні послуги можна дистанційно на сайті Єдиного розрахункового центру і в мобільному банку todobank.com.ua.
 
Крім того, «Мегабанк» почав повертати частину грошей клієнтам, які розплачуються за комунальні послуги онлайн. Так, вони зможуть отримувати 1% кешбек від оплати «комуналки» за єдиною квитанцією ЄРЦ у мобільному банку todobank.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, мегабанк
 
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