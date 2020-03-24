Почесний харків’янин Володимир Радченко святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 березня, привітав із днем народження Володимира Радченка - Почесного громадянина міста Харкова, заступника директора з наукової роботи Інституту патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка.
«Ваш особистий та професійний досвід, почуття відповідальності за здоров'я і життя харків'ян завоювали велику повагу серед колег та мешканців нашого міста. Бажаю Вам невичерпної енергії та натхнення у Вашій почесній справі.
Нехай життя буде сповнене любов'ю рідних і підтримкою друзів! Доброго здоров'я, благополуччя, миру та сімейного затишку Вам і Вашим рідним!» - говориться у привітанні міського голови.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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