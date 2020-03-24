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24.03.2020  10:19   

Почесний харків’янин Володимир Радченко святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 березня, привітав із днем ​​народження Володимира Радченка - Почесного громадянина міста Харкова, заступника директора з наукової роботи Інституту патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка.


// city.kharkov.ua

«Ваш особистий та професійний досвід, почуття відповідальності за здоров'я і життя харків'ян завоювали велику повагу серед колег та мешканців нашого міста. Бажаю Вам невичерпної енергії та натхнення у Вашій почесній справі.

Нехай життя буде сповнене любов'ю рідних і підтримкою друзів! Доброго здоров'я, благополуччя, миру та сімейного затишку Вам і Вашим рідним!» - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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