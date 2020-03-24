24.03.2020 10:19

Почесний харків’янин Володимир Радченко святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 березня, привітав із днем ​​народження Володимира Радченка - Почесного громадянина міста Харкова, заступника директора з наукової роботи Інституту патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка.



// city.kharkov.ua

«Ваш особистий та професійний досвід, почуття відповідальності за здоров'я і життя харків'ян завоювали велику повагу серед колег та мешканців нашого міста. Бажаю Вам невичерпної енергії та натхнення у Вашій почесній справі.



Нехай життя буде сповнене любов'ю рідних і підтримкою друзів! Доброго здоров'я, благополуччя, миру та сімейного затишку Вам і Вашим рідним!» - говориться у привітанні міського голови.