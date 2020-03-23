23.03.2020 16:41

На молочній фабриці-кухні розповіли, як працюють в умовах карантину

КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» під час карантину працює у звичайному режимі, але з посиленими заходами обережності.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 23 березня, повідомила заступник директора з якості та безпеки підприємства Людмила Лобойко.

За її словами, робота фабрики-кухні в нових умовах не змінилася: як і раніше, вона працює без вихідних, скорочення робочого дня і зменшення часу роботи пунктів видачі харчування не вводилися.

«Наш медпрацівник оглядає співробітників, які приходять на роботу, вимірює температуру. Оскільки ми виробляємо дитяче харчування, то у нас і раніше був масковий режим, постійно використовувалися засоби індивідуального захисту. Але тепер ми ще більше уваги приділяємо дезінфекції, обробці рук і поверхонь. Підприємство повністю забезпечено засобами гігієни, дезінфікувальними засобами. Збільшилася кількість прибирань», - повідомила Людмила Лобойко.

Вона також розповіла, що загалом на підприємстві і в пунктах видачі (79 - у Харкові, 17 - в області) працюють 236 осіб. Майже всі вони живуть у безпосередній близькості від місця роботи, для інших КП організувало підвезення автотранспортом.

За словами Людмили Лобойко, зараз фабрика-кухня виробляє 29 найменувань продукції і щодня випускає близько 17 тис. порцій.

«Цю продукцію можна використовувати не тільки як щоденне харчування, але і в профілактичних цілях, бо вона містить біфідобактерії та ацедофільную паличку. Також корисні настої шипшини, кизилу, смородини. В такий час вони будуть дуже доречні для дитячого організму, для підтримки імунітету», - зазначила заступник директора підприємства.

Продукцію КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» можна замовити на сайті підприємства і отримати в найближчому пункті видачі.