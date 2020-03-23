«Зеленая тысяча»: министр назвала точную дату выплат

Пенсионеры получат одноразовые доплаты в связи с карантином из-за коронавируса, которые пообещал президент Украины Владимир Зеленский, 3 апреля, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в понедельник, 23 марта.
По словам министра, такие же доплаты получат более 4 тысяч получателей социальной помощи.
«С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 4 тысяч получателей социальной помощи, получат эту помощь вместо пенсии. Это люди, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий», — заявила Лазебная.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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