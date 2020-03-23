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23.03.2020  12:56   

«Зеленая тысяча»: министр назвала точную дату выплат

Пенсионеры получат одноразовые доплаты в связи с карантином из-за коронавируса, которые пообещал президент Украины Владимир Зеленский, 3 апреля, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в понедельник, 23 марта.


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По словам министра, такие же доплаты получат более 4 тысяч получателей социальной помощи.

«С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 4 тысяч получателей социальной помощи, получат эту помощь вместо пенсии. Это люди, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий», — заявила Лазебная.

Источник:   Елис
 Тэги:  социальная помощь, карантин, выплата, пенсионеры, коронавирус
 
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