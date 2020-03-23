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23.03.2020  10:11   

Под Харьковом прошел крестный ход против коронавируса (ФОТО)

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий со священнослужителями епархии совершил Крестный ход вокруг Харькова с Озерянской иконой Божией Матери и иконой Новомученников и Исповедников Слобожанского края.


// eparchia.kharkov.ua

Молебен прошел у поклонных крестов на въезде в Харьков.

«Архипастырь и священнослужители возносили молитвы Господу Богу, Всемилостивой Владычице Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от губительного поветрия и смертоносныя заразы, осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя святой водой», – сообщили в Харьковской епархии.

Тэги:  крестный ход, молебен, коронавирус, харьков
 
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