Под Харьковом прошел крестный ход против коронавируса (ФОТО)

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий со священнослужителями епархии совершил Крестный ход вокруг Харькова с Озерянской иконой Божией Матери и иконой Новомученников и Исповедников Слобожанского края.
Молебен прошел у поклонных крестов на въезде в Харьков.
«Архипастырь и священнослужители возносили молитвы Господу Богу, Всемилостивой Владычице Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от губительного поветрия и смертоносныя заразы, осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя святой водой», – сообщили в Харьковской епархии.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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