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22.03.2020  11:43   

Харьковские полярники в составе украинской экспедиции не смогли попасть в Антарктиду (ФОТО)

Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), что несколько дней назад отправилась на станцию ​​«Академик Вернадский», не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев


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Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции, куда входят трое харьковчан, 16 марта отправилась на станцию "Академик Вернадский", однако добраться до Антарктиды так и не смогла и 20 марта вернулась в Киев. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. 

"Карантин в Чили и почти всех странах Южной Америки вынудил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев 20 марта поздно вечером", - пояснил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий. 

Он добавил: команду обеспечили всем необходимым для защиты от коронавируса - респираторами, очками и антисептиками. После приземления в Украину участники команды прошли температурный скрининг, все чувствуют себя хорошо, но в обсервацию все равно отправились.

"Весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса", - отметили в МОН.

МОН решает, как доставить экспедицию в Чили. Напомним, 25-я экспедиция из 10 мужчин и двух женщин должна сменить своих коллег, которые работают на станции "Академик Вернадский" около года. 

Напоминаем, что в состав годовой 25-й экспедиции входит 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.

Источник:   МОН
 Тэги:  коронавирус, карантин, больничный, оплата, самоизоляция
 
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