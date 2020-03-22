22.03.2020 11:11

Карантин огорчил, но не остановил, желающих бракосочитаться жителей Харьковщины

За первые 2 для тотального карантина (пятницу и субботу) по всей Харьковской области прошла 91 свадьба.



Фото: Сергей Козлов

При этом на торжественные регистрации в РАГСы не могут попасть все желающие гости. Такую меру предосторожности ввели на время карантина. Об этом KHARKIV Today сообщила замначальника управления госрегистрации Екатерина Грабалова.

"Для больших мероприятий мы сделали ограничение, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье гостей, которые приходят в отдел. Практикуем брачные церемонии с количеством от двух до пяти человек, а гостей просим подождать. Пока проблем не было, гости все понимают", — пояснила специалист.

По словам Грабаловой, в пятницу в Харьковской области прошло 12 свадеб, еще 10 — в субботу. Перенесли дату только одни молодожены.

В Харькове желающих пожениться больше: в пятницу зарегистрировали 42 брака, из них 6 по пилотному проекту "Брак за сутки", в субботу прошло 27 свадеб.

"Из общего количества желающих пожениться, за время карантина 13 пар перенесли регистрацию брака на более поздний срок. С учетом того, что уже идет пост, я считаю, что 20 и 21 марта свадеб много", — рассказала чиновница.

Грабалова уточнила, что на время карантина не остановил работу проект "Брак за сутки".

"Принятие заявки происходит в предприятии "Щасливе мiсто", а потом уже попадает в отдел РАГСа. Регистрация — по адресу этого коммунального предприятия. Сотрудник отдела РАГСа уходит туда один, там принимает заявление на брак, там же составляет актовую запись и в этом помещении проводит регистрацию брака", — добавила она.

Чиновница подчеркнула, что сейчас лучше обращаться в РАГСы через веб-портал.

"Можно подать любое заявление, в том числе, и на регистрацию рождения. Единственное, там нужно не просто подать заявление, а еще и отсканировать документы и в некоторых случаях приложить квитанцию. Тем, кто скрепил заявления электронной цифровой подписью, не надо приходить в РАГС дважды, а только чтобы получить свой документ. Данный веб-портал предусматривает прием заявлений в любом случае, если электронной цифровой подписи нет, то можно подать заявление онлайн и в течение трех дней прийти его подписать, а потом уже получить услугу", — пояснила она.

Грабалова добавила: несмотря на то, что РАГСы закрыты на карантин, сотрудники на работе и принимают документы.

"Настроили отделы на то, что какое бы ни было подано заявление по веб-порталу, чтобы все обрабатывались. Человек придерживается всех норм, обратился онлайн, что сложного, если он пришел, открыть дверь и выдать готовый документ?", — рассказала она.

Чиновница говорит, сотрудники РАГСов входят в положение и могут принимать заявления не только по веб-порталу.

"Звонят из районного отдела и говорят: вот приходит девушка, у нее 26 недель беременности, мне принимать заявление? Конечно, мы принимаем заявления. Да, они не воспользовались услугой веб-портала, но пришли вдвоем, в масках, наш сотрудник надел маску, принял у них заявление и провел регистрацию. Это же не поток, это индивидуальная ситуация, в которой надо людям помочь", — добавила Грабалова.