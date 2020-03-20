20.03.2020 17:41

У Департаменті реєстрації роз'яснили, як отримати послуги дистанційно

Особистий прийом громадян, а також низка послуг в сфері реєстрації тепер доступні харків'янам в дистанційному режимі.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті реєстрації, це допоможе убезпечити здоров'я жителів міста в умовах карантина.

Зокрема, самостійно городяни можуть отримати довідку з Реєстру територіальної громади онлайн про зареєстрованих за відповідною адресою осіб.

Результати послуги є-Малятко можна отримати у вигляді довідки про реєстрацію місця проживання на електронну пошту, Viber або і поштою в конверті за адресою реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Крім того, довідку можна отримати в особистому кабінеті користувача на «Порталі електронних сервісів міста Харкова».

Письмові звернення в канцелярію Департаменту реєстрації можна залишити на 1-му поверсі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7), де приймаються звернення меру, у папці звернень, що надходять до Департаменту реєстрації. Однак з метою безпеки в департаменті рекомендують відправляти відскановані заяви або з накладанням ЕЦП електронною поштою: [email protected]

Також в дистанційному режимі здійснюватимуться:

- зняття з реєстрації місця проживання за свідоцтвом про смерть і за рішенням суду;

- актуалізація інформації в Реєстрі територіальної громади за заявою-анкетою;

- консультації співробітниками відділу реєстрації.

Для отримання цих послуг необхідно звертатися телефоном на «гарячу лінію» Департаменту реєстрації: 0-800-304-304. У разі необхідності направити фото необхідних документів можна в Viber на номер (063) 837-89-16.

Особистий прийом громадян також проводитиметься онлайн та в телефонному режимі.