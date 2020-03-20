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20.03.2020  17:41   

У Департаменті реєстрації роз'яснили, як отримати послуги дистанційно

Особистий прийом громадян, а також низка послуг в сфері реєстрації тепер доступні харків'янам в дистанційному режимі.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті реєстрації, це допоможе убезпечити здоров'я жителів міста в умовах карантина.
 
Зокрема, самостійно городяни можуть отримати довідку з Реєстру територіальної громади онлайн про зареєстрованих за відповідною адресою осіб.
 
Результати послуги є-Малятко можна отримати у вигляді довідки про реєстрацію місця проживання на електронну пошту, Viber або і поштою в конверті за адресою реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Крім того, довідку можна отримати в особистому кабінеті користувача на «Порталі електронних сервісів міста Харкова».
 
Письмові звернення в канцелярію Департаменту реєстрації можна залишити на 1-му поверсі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7), де приймаються звернення меру, у папці звернень, що надходять до Департаменту реєстрації. Однак з метою безпеки в департаменті рекомендують відправляти відскановані заяви або з накладанням ЕЦП електронною поштою: [email protected]
 
Також в дистанційному режимі здійснюватимуться:
 
- зняття з реєстрації місця проживання за свідоцтвом про смерть і за рішенням суду;
- актуалізація інформації в Реєстрі територіальної громади за заявою-анкетою;
- консультації співробітниками відділу реєстрації.
 
Для отримання цих послуг необхідно звертатися телефоном на «гарячу лінію» Департаменту реєстрації: 0-800-304-304. У разі необхідності направити фото необхідних документів можна в Viber на номер (063) 837-89-16.
 
Особистий прийом громадян також проводитиметься онлайн та в телефонному режимі.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  е-малятко, услуги дистанционно, харьков
 
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