Министр перечислила категории украинцев, которые получат дополнительную 1000 грн.

Чиновница призвала пенсионеров «сидеть дома» и спокойно ждать помощи от государства и мобилизированных соцработников.
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что отдельные категории пенсионеров получат доплату в 1 тыс. грн с 1 апреля, а индексация пенсий состоится с 1 мая, как и пообещал президент Владимир Зеленский. Об этом она заявила в эфире "1+1".
"С 1 апреля мы планируем выдать единовременное пособие по 1 тыс. грн тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает 5 тыс. грн. Но мы знаем, что, кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, у нас есть дети с инвалидностью, инвалиды с детства, у нас есть социальные пенсионеры. Мы также их добавляем в эту категорию, и они также получат по 1 тыс. грн", – рассказала она.
Глава Минсоцполитики также назвала главную задачу: сделать материально обеспеченными людей, которых призывают "изолироваться, беречься, сидеть дома".
"У нас есть социальные работники. Их по стране 40 тыс. Они мобилизованы, инструктированы. Они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы. Они готовы помогать оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы эту систему контролируем", – заключила она.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
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