20.03.2020 10:17

Дети и карантин: что происходит на игровых площадках Харькова (ВИДЕО)

Как соблюдают карантин родители, чьи дети сейчас не посещают детские сады и учебные заведения.



// izvestia.kharkov.ua

Школы и детские сады закрыты на карантин в связи с возможной эпидемией коронавируса. Свободного времени появилось достаточно, но большинство родителей и детей осознали – это не каникулы с развлечениями, а наоборот, ограничение общения.



Поэтому и детские площадки в основном пустые. Взрослые с малышами только гуляют, поэтому карусели и качели простаивают без дела.



У детворы действительно изменился распорядок дня, если раньше после школы посещали различные секции и кружки, то теперь им приходится находить какие-то другие занятия по интересам и самостоятельно выполнять домашние задания, которые задают учителя, так как обучение никто не отменял.



Владислав, 7 лет:

Прихожу со школы, покушал, потом отдохнул и на тренировку. Отдохнул и иду на английский.

– А сейчас?

– Сейчас сижу дома. Поэтому я могу ещё вечером погулять, но не успеваю, просто сейчас много домашних заданий задают.



Вероника, 6 лет:

Я сама встаю, меня никто не будит, но когда я в садик хожу, меня всегда будят.

– Чем занимаешься дома?

– Я смотрю мультики или делаю уроки.



Однако время для прогулок таки находят. Детвора взялась за велосипеды и самокаты и под присмотром бабушек, дедушек и родителей наматывают километры.



Екатерина, 6 лет:

Я учу уроки дома, выполняю домашку, а потом если я всё сделала иду гулять. Дома здорово, да, но не очень здорово как на улице, на улице можно побегать, погулять, а дома грустить.



В последнее время в соцсетях можно встретить сообщение что за пребывание детей на улице во время карантина родителям грозит штраф до 5-ти тысяч гривен или даже арест и лишение свободы. Но это фейк. В законопроекте по борьбе с распространением COVID-19, об этом не говорится вообще, только об административной и уголовной ответственности если человек, потенциально инфицированный коронавирусом, не соблюдает требования карантина и самовольно оставляет место обсервации.



Как выяснилось, родители не ведутся на такие провокации и активно проводят время с малышами именно на свежем воздухе, правда, избегая контактов с другими, кстати, как и советуют врачи.



Владимир, отец первоклассницы:

На улицу нужно выходить, можно выходить, единственное – близко не подходить к людям, чтобы не контактировать, и всё будет нормально. Воздух свежий ещё никому хуже не сделал.



Дмитрий, отец второклассника:

Мы вот катаемся на велосипедах, на самокатах, ходим у нас тут речка недалеко, в общем гуляем, дышим свежим воздухом.



И хотя новый коронавирус несколько усложнил жизнь родителям, которые работают, в то и же время привнес некоторые другие положительные моменты в их взаимоотношениях с детьми, поэтому немало тех, кто просто находит удовлетворение в том, что могут больше времени провести вместе.

