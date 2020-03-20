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20.03.2020  09:27   

В озерах под Харьковом появились тонны рыбы (ФОТО)

18 марта состоялось зарыбление технологического водоема «Водоем-охладитель Змиевской ТЭС» в пгт Слобожанское Змиевского района.


//khr.darg.gov.ua

В озеро Лиман выпустили 195 тысяч экземпляров растительноядных и карповых видов рыб: 152 тысячи толстолобика (около 35 тонн), 31 тысячу карпа (больше 7 тонн) и 12 тысяч  белого амура (около 3 тонн). Вес одного малька составил около 230 граммов.

Вселение осуществлялось за счет средств арендатора водного объекта в соответствии с научно-биологическим обоснованием. Контроль за проведением работ по вселению водных биоресурсов осуществляли работники Харьковского рыбоохранного патруля.

«Сейчас работы по вселению водных биоресурсов только только начаты и проходят в соответствии с утвержденными графиками», - сообщил начальник отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.



Также зарыблен пруд на реке Теплянка возле села Морозовка, туда выпустили 6600 толстолобиков, 2400 карпов и 700 мальков белого амура.

Харьковский рыбоохранный патруль призывает граждан участвовать в сохранении рыбных запасов, особенно в местах их вселения. «Если Вы заметили нарушение Правил рыболовства или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на «горячую линию» (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются правоохранители.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, зарыбление, харьков
 
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