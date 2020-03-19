Заключенные харьковской исправительной колонии разрешили «свидание через интернет»

В государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)», в связи с введением в стране ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 обеспечен поддержания осужденными социально-полезных связей путем предоставления свиданий с использованием средств видеосвязи через сеть «Интернет».
В компьютерном классе учреждения оборудовано 2 рабочих места для доступа в Интернет в, из которых осужденные могут осуществить видеозвонок родственникам. С начала введения ограничительных мер и ограничения свиданий данным средством связи воспользовались 9 осужденных.
Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков, администрация, даже в условиях введенных ограничений, обеспечивает осужденным возможность поддерживать социально-полезные связи с родными.
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