Искусство за решеткой: харьковские «сиделицы» на карантине занимаются рукоделием (ФОТО)

19.03.2020 10:50

Осужденные государственного учреждения «Качановская исправительная колония (№54)» готовятся к Всеукраинской выставке-конкурсу творческих работ.

Администрацией ГКИС Украины совместно с неправительственными организациями запланировано проведение в городе Киеве в течение апреля-мая 2020 Всеукраинского конкурса художественных работ осужденных.

В учреждении был организован смотр-конкурс работ литературного и художественно-прикладного творчества осужденных для определения победителей. По окончании проведения конкурса было отобрано три лучшие работы: картина вышитая гладью под стеклом «Ангелы», стихотворение «В ельнике подрастает елка», салфетка с кистями. В дальнейшем эти работы будут проходить следующий отбор, уже на Всеукраинском уровне.

«Участие в данных мероприятиях способствует развитию у осужденных положительной инициативы, творческих способностей и профессиональных навыков, которые помогут им в социальной адаптации после освобождения», - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы.