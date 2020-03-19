19.03.2020 10:07

В апреле эпидемия коронавируса пойдёт на спад: оптимистический прогноз астролога

Карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, внес коррективы в повседневную жизнь. Поэтому все чаще все задаются вопросом: когда же это все закончится. Медики конкретных сроков не озвучивают, а вот астрологические прогнозы довольно оптимистичны.



// izvestia.kharkov.ua

В конце марта, когда состоится новый месяц, в ситуации по распространению коронавируса следует ожидать некоторые изменения, по крайней мере так прогнозируют астрологи. И предполагают, касающится они в основном психологического состояния людей. Первое – это повышение тревожности, которое, кстати, можно наблюдать и сейчас. Ведь несмотря на то, что информации о COVID-19 казалось бы достаточно, ситуация для многих остается непонятной.



А вот специалистам по астрологии картина ясна. В своих прогнозах они ориентируются по планетам и зная начало любого события, говорят, возможно предусмотреть ее развитие. Так и в отношении коронавируса. Он начался накануне солнечного затмения, которое пришлось на 26 декабря прошлого года. Следующие два новых месяца в конце января и февраля дали толчок к распространению инфекции и в Китае, и в Европе. И вот следующие два, предсказывают специалисты, будут нести новый поворот в развитии эпидемии:



«Это событие было очень значимое. По какой причине, потому что оно находилось в знаке Козерога и всё, что происходило в этот период времени оно должно иметь во времени ограниченный характер, как раз то, что мы имеем на сегодняшний день. 24 марта - это будет пиковое новолуние, оно покажет развитие ситуации в корне. Кардинальная смена говорит о том, что на уменьшение должен пойти. Вот конкретно говорить о том, что 23, 25 числа изменится ситуация нет конечно, но уже ближе к полнолунию, к 8-10 апреля вероятность того, что коронавирус начнёт утихать очень велика. И уже к следующему новолунию это 24 апреля мы можем рассчитывать на положительный результат. Это уже точно пойдёт на спад», – рассказала психолог-астролог Лариса Гресь.



Украина в целом в этой ситуации, согласно расположению планет, говорит Лариса Гресь, занимает довольно хорошее положение. Исходя из этого в стране, в том числе и непосредственно в Харькове, особых эпидемических осложнений ожидать не следует, прогноз оптимистичен, что вызывает уверенность, что все будет хорошо.



«Ни в одной из пиковых точек не было зарегистрировано большого количества коронавируса, поэтому у нас их нет, и вероятность того, что Харькова он меньше всего коснётся или может быть совсем не коснётся, более чем велика. То же самое касается Украины», – уверяет автолог.



Как и предупреждали специалисты, 2020-й в целом, особый год с точки зрения астрологии. Как подтверждение объявления пандемии коронавируса, огромное количество людей во всем мире подчинились правилам карантина. Поэтому и в дальнейшем, говорят, следует ожидать еще изменений и в виде кризисов, и в виде преобразований.