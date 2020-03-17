17.03.2020 17:55

На Харьковщине закончился районный этап Всеукраинского литературного конкурса «Чтобы не случилась беда - осторожным будь всегда»

Участниками конкурса были школьники и студенты в возрасте от 6 до 18 лет в трех возрастных категориях по двум номинациям - художественные и поэтические произведения.



://kh.dsns.gov.ua

Главное управление в Харьковской области совместно с Харьковской областной организацией Добровольного пожарного общества Украины и Департаментом науки и образования Харьковской облгосадминистрации в течение февраля-марта проводило районные этапы Всеукраинского детского литературного конкурса «Чтобы не случилось беды - осторожным будь всегда" на противопожарную и техногенную тематику в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города и области.

Данный конкурс проводится среди детей разного возраста с целью формирования у них общественного мировоззрения и гражданской позиции в обеспечении пожарной и техногенной безопасности в государстве.

Участниками конкурса были школьники и студенты в возрасте от 6 до 18 лет в трех возрастных категориях по двум номинациям - художественный и поэтический произведения. Работы выполнялись на выбор по темам: предотвращение пожаров от неосторожного обращения с огнем; защите детей от пожаров и других чрезвычайных ситуаций; работа, учеба и быт профессиональных пожарных - спасателей, работников ДПТ Украины, дружин юных пожарных; занятия пожарно-прикладным спортом; история пожарного родного региона; пожара в быту и на производстве, лесные пожары и на хлебных полях; правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Литературные работы были представлены в виде различных произведений, сказок и стихов. На Харьковщине участие в конкурсе приняло 1370 творческих работ.

Оргкомитетом до 10 апреля будут определены победители областного этапа и их работы будут направлены для участия во Всеукраинском (завершающем - в Киеве) этапе, который продлится с 11 апреля по 8 мая 2020 года.