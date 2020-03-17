17.03.2020 16:33

Полезная программа: может ли имбирь помочь в борьбе с вирусами?

В среду, 18 марта, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы», посвященный имбирю – одной из самых полезных и вкусных специй в мире. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как лучше применять имбирь в кулинарии и на что стоит обратить внимание при выборе этого ароматного и эффективного средства в борьбе с вирусами и инфекционными заболеваниями.



// inter.ua

Впервые имбирь обнаружили в Индии более 2 тысяч лет назад и назвали «рогатым корнем». Финикийцы использовали его в качестве денежной единицы, а чуть позже, попробовав «валюту» на вкус, стали импортировать имбирь уже как ценное и дорогое лекарство в другие государства. В наши дни его активно используют как средство от простуды, добавляют в различные соусы и выпечку, маринуют, варят и сушат. Чем на самом деле полезен имбирь? Кому он категорически противопоказан? И эффективен ли этот корнеплод в борьбе с коронавирусом?

«Имбирь – король пряностей, он обладает мощными лечебными свойствами, так как содержит большое количество питательных веществ и биологически активных соединений, которые оказывают положительное воздействие на весь организм, – утверждает диетолог Борис Скачко. – В его состав входят витамины А, В, С, магний, железо, цинк, калий, фосфор, а также вещество гингерол, которое обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Именно гингерол стимулирует работу иммунной системы, укрепляет организм и помогает в борьбе с инфекциями и вирусами, в том числе коронавирусом. Но имбирь, к сожалению, разрешен не всем. Он противопоказан тем, кто страдает гастритом, язвой желудка, заболеваниями ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы. Также нельзя употреблять имбирь на поздних сроках беременности и во время лактации. Детям давать имбирь рекомендуется не ранее 3-х лет».

Как правильно выбрать и готовить имбирь? В каком виде корнеплод полезнее – свежем, сушеном или маринованном? Сохраняет ли он свои свойства при замораживании? Почему повара советуют резать имбирь на стеклянной поверхности, а не на деревянной? И в какой стране его используют вместо конфет? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Борис Скачко, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова, кулинарный эксперт Ирина Рудневская. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – певица Наталья Валевская.

«Употребление имбиря ускоряет обмен веществ, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет похудеть, – рассказывает Наталья Валевская. – Лично мне проблему лишних килограммов помог решить имбирный коктейль. Рецепт очень прост: 1 ст. ложку имбиря, 1 лимон без кожуры, 1 свежий огурец, пучок петрушки, 1 ст. ложку сока алоэ вера залить 0,5 стакана воды, взбить в блендере и пить за 3 часа до сна. Во-первых, такой витаминный коктейль дарит чувство сытости, а во-вторых, после недели его употребления организм скажет вам спасибо».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный имбирю, смотрите завтра, 18 марта, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В четверг, 19 марта, в 10:00 на «Интере» – программа о сгущенном молоке.

Когда-то сгущенное молоко было одним из самых любимых, но малодоступных лакомств. Времена дефицита давно миновали, однако сгущенку по-прежнему любят и много едят, особенно дети. Как же грамотно выбрать заветную баночку? Из чего должна быть сделана настоящая сгущенка? Есть ли от нее какая-то польза? Что лучше – продукт в жестяных банках или брикетах? Чем отличается домашняя сгущенка от магазинной? И как по внешнему виду определить ее качество, рассказали эксперты ток-шоу. А звездная гостья программы, народная артистка Украины Светлана Билоножко, поделилась со зрителями своими полезными советами.

В пятницу, 20 марта, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск о том, на что обращать внимание при выборе мягких сыров.

Бри, камамбер, горгонзола, адыгейский, ливаро, рокфор… В мире существует много видов мягкого сыра, а также множество его поклонников. Например, в ежедневное меню Коко Шанель входили сыры с белой плесенью. А Сальвадора Дали сыр даже вдохновил на создание известной картины «Постоянство памяти» (1931). Часы, которые текут, Дали нарисовал после того, как ему приснился горячий расплавленный камамбер. Чем отличается технология приготовления разных видов сыра? Какой из них – самый калорийный? Какие мягкие сыры используют для запекания и варки? Почему возникает благородная плесень? В чем разница между синей, зеленой и красной плесенью? И как сыры с плесенью сочетаются с другими продуктами? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт выпуска – телеведущая Ева Бажен.

А в субботу, 21 марта, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный паштету (повтор от 30.10.2019).

Раньше паштет был поистине королевским деликатесом – и по цене, и по качеству. Сегодня же он стал распространенным продуктом, поэтому, выбирая паштет, легко растеряться среди разнообразия видов и вкусов. В Польше, например, в паштет добавляют вареные яйца, хлебные крошки, зелень, перец, грибы. В Германии, Швеции и Австрии паштет делается в виде небольших колбасок. А из чего изготавливают мясной паштет в Украине? Как отличить качественный продукт от фальсификата? Есть ли в упаковках паштета хоть немного мяса? Об этом в студии «Полезной программы» расскажут эксперты ток-шоу.