16.03.2020 17:53

Все соцвыплаты во время карантина харьковчане будут получать по графику

На брифинге, который состоялся в Доме Правительства 16 марта, заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко прокомментировал общественности вопросы по обеспечению социальной защиты населения во время действия мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



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Заместитель Министра сообщил, что получатели пенсий и социальных пособий никаких изменений не чувствовать. Поскольку примерно две трети получают свои выплаты на банковские карточки, другая треть пользуется услугами Укрпочты. «А работники Укрпочты работают в обычном режиме», - сказал замминистра.

Он также отметил, что Укрпочта согласно графику осуществлять доставку пенсий и социальных пособий маломобильным группам населения непосредственно домой.

«Хочу также успокоить граждан, получающих льготы и субсидии. Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льгот или жилищной субсидии в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного сезона », - добавил Виталий Музыченко.

По его словам, просроченная более двух месяцев задолженность влиять на право получения жилищных субсидий только на следующий период их получения и определяться с мая 2020 года. Таким образом, важно, чтобы в мае текущего года в получателей льгот и субсидий отсутствовала задолженность более двух месяцев.

При этом заместитель Министра обратил внимание, что для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочты, и призвал по возможности делать это дистанционно через сеть интернет. «Обращаемся к родным пенсионеров и пожилых людей, маломобильных групп населения с просьбой, помочь вашим бабушкам, дедушкам, папам и мамам разобраться с оплатой за жилищно-коммунальные услуги без посещения заведений банков и воспользоваться услугами интернет», - отметил замминистра.

Для одиноких граждан, состоящих на социальном обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, помощь с оплатой счетов за жилье предоставят социальные работники. Министерство социальной политики уже поставило задачу органам местного самоуправления по организации такой работы.

«Хочу обратить внимание, что каждый гражданин почтенного возраста, который требует дополнительного внимания от государства будет обеспечен таким вниманием от социальных работников в установленном порядке. И, если такой гражданин не в состоянии самостоятельно оплатить жилье, то социальные работники им помогут », - отметил Виталий Музыченко.

Заместитель Министра призвал не оставлять без внимания родных и близких людей, особенно старшего возраста, и интересоваться их самочувствием и состоянием здоровья.