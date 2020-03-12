12.03.2020 18:41

В Харьков съехались ведущие кинологи силовиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове состоялось межведомственное совещание кинологических служб силовых структур.



hk.npu.gov.ua

Во время встречи ее участники обсудили состояние организации работы кинологической службы в текущем году, проблемные вопросы межведомственного взаимодействия в местах совместного несения службы, координации привлечения и работы кинологов в мерах обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности, раскрытия и предупреждения правонарушений.

В дискуссии приняли участие представители Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Государственной пограничной службы, Восточного территориального управления Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, Харьковской таможни Государственной фискальной службы и Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Как отметил начальник кинологического центра Алексей Сайганов, в ходе совещания силовики достигли согласия относительно совместного взаимодействия между подразделениями по привлечению служебных собак к обнаружению наркотических веществ, оружия и взрывчатки, проведение ежеквартальных соревнований по направлениям служебной деятельности и тому подобное.

Участники встречи осмотрели служебные помещения центра, спецклассы, ветеринарную больницу кинологического центра, площадки для тренировки. Также присутствуют оценили качество спецтранспорта для перевозки служебных животных.

На тренировочной площадке работники кинологического центра ГУНП в Харьковской области и Управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации провели испытания со служебными собаками и продемонстрировали присутствующим умение животных находить взрывчатые вещества на транспорте, прохождение собаками полосы препятствий, общие навыки дрессировки, а также задержания вооруженного преступника. Лучшие кинологи были поощрены наградами.

Руководители ведомств обменялись практическим опытом в сфере новых технологий тренировки служебных собак и их применение в мерах обеспечения общественной безопасности и порядка.